Uitgekookt Deinze bezorgt Waasland-Beveren ijskoude douche: 0-2

In een kletsnat Freethielstadion bezorgde Dylan De Belder Deinze een droomstart. Vlak na de koffie counterde Deinze zich langs Mertens naar 0-2, waarna Waasland-Beveren vergat te voetballen. Deinze vergat de score nog verder op te drijven, maar komt dankzij deze verdiende zege mee aan kop in 1B.

Nadat niemand minder dan Jean-Marie Pfaff de aftrap kwam geven en daarnaast een verdienstelijke gooi deed naar het wereldrecord handen schudden, schoot Deinze furieus uit de startblokken. Jackers kon de eerste poging van Tarfi nog redden, maar tegen de herkansing van Dylan De Belder was niets te doen: 0-1.

In een sfeervolle Freethiel trakteerden beide ploegen de fans op een amusante pot voetbal. Hoogstaand was het niet, daarvoor was er teveel afval in het spel, maar Waasland-Beveren en Deinze speelden met open vizier. De bezoekers domineerden het eerste halfuur, maar De Belder en Staelens lieten na om de voorsprong te verdubbelen. Oranje-zwart legde enkele leuke combinaties op de mat. Wim De Decker koos voor veel lopende mensen rond stormram Lennart Mertens.

Aan de overkant verraste Bertone Deinze-doelman Vandenberghe ei zo na met een zware knal, waarna Waasland-Beveren de touwtjes in handen nam. Hoggas, die een moeilijke avond kende, knalde over. Vlak voor de koffie verdween een afgeweken knal van Efford net voorbij de tweede paal.

Vlijmscherpe counter

Waasland-Beveren ging na de pauze meteen op zoek naar de gelijkmaker, maar liep al snel in het mes. Tarfi ging ervandoor en vond De Belder, die de vrijstaande Mertens perfect bediende. Oog in oog met Jackers haalde de Deinzese spits de trekker genadeloos over: 0-2. De Leeuwen moesten even bekomen van die dreun en mochten van geluk spreken dat Tarfi na een nieuwe tegenstoot niet voor de derde treffer zorgde. "In tweede klasse is't ook plezant", kon de aanhang van Waasland-Beveren er nog om lachen.

In de gietende regen kon Waasland-Beveren pas twintig minuten voor affluiten nog eens voor dreiging zorgen, maar Vandenberghe had een prima antwoord op de kopstoot van Edmundsson. Aan de overzijde ging de bal niet op de stip na een vermeende overtreding van Jackers op De Belder, tot ontsteltenis van heel Deinze.

Waasland-Beveren noorden kwijt

Een slotoffensief kregen we niet, want Waasland-Beveren leek na enkele wissels het noorden helemaal kwijt. Deinze speelde de wedstrijd eenvoudig uit en kon bovendien naar hartenlust counteren. Dylan De Belder, de beste man op het veld, zorgde met een schitterende plaatsbal bijna nog voor de kers op de taart, maar Jackers zag het leer aan de voor hem goede kant van de paal verdwijnen.

Deinze nam verdiend de maat van Waasland-Beveren, dat na de 0-2 vergat te voetballen. Deinze komt mee aan de leiding in 1B met vier op zes, De Leeuwen volgen op één punt.