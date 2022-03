Lierse K-Westerlo: 44' Jensen gruwelijk in de fout, Lierse K tegen alle verhoudingen in op voorsprong.

Het was even schrikken voor Westerlo. De nederlaag bij hekkensluiter Virton afgelopen weekend was niet ingecalculeerd, maar tegelijkertijd is er geen man overboord. Woensdag ontmoeten de Kemphanen Lierse Kempenzonen in een inhaalduel. Bij winst kan Westerlo zondag de titel grijpen in 1B.

Lierse Kempenzonen kon al acht thuisduels op rij niet winnen. De nederlaag tegen Moeskroen afgelopen weekend kwam heel hard aan bij de fans. Tom Van Imschoot kan woensdag geen beroep doen op de geblesseerde Yagan, terwijl Schuermans en Kieboom geschorst zijn. Ook Jonas De Roeck zal moeten sleutelen aan zijn elftal. Vaesen viel uit tegen Virton, op Dierckx wordt dit seizoen niet meer gerekend. Met Perdichizzi en Guçtekin zitten twee Westerlo-spelers op het strafbankje. Goed nieuws voor De Roeck en co is dat Club-huurling De Cuyper opnieuw beschikbaar is na zijn schorsing. Bij winst vergroot Westerlo de voorsprong op dichtste achtervolger RWDM tot tien punten. Met nog vier wedstrijden te gaan kan Westerlo dit weekend zekerheid verwerven over de titel in 1B. De wedstrijd van woensdagavond staat onder leiding van Wesli De Cremer en is live te volgen op Voetbalkrant.com vanaf 18u45. Gokje wagen? Check dan zeker betFIRST voor de meest interessante odds.