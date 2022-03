Lierse K. pleegt hold-up dankzij blunder van Jensen, 0 op 6 voor Westerlo

Afgelopen weekend verloor Westerlo met het kleinste verschil van Virton, woensdag deden de Kemphanen hetzelfde in de Kempense derby tegen Lierse K. Westerlo was erg dominant maar net iets te slordig, Van Acker profiteerde op slag van rust van een blunder van Jensen.

In een rustig openingskwartier monopoliseerde Westerlo de bal. Lierse Kempenzonen gaf weinig weg, maar mocht blij zijn toen De Cremer geen strafschop floot na een trekfout op Foster. Halfweg de eerste periode leverde Mabea de perfece voorzet af voor Daci, die alles goed deed. Teunckens hield de Westerlo-spits met een fantastische parade van de openingstreffer. Ook Van Eenoo en Foster konden de Lierse-doelman niet kloppen.

19% balbezit en met voorsprong de rust in

Westerlo ging de rust in met 81 procent balbezit... én een achterstand. Op slag van rust bracht Teunckens met een verre uittrap de tegenaanval op gang. De 44 minuten lang werkloos toekijkende Jensen wilde de bal afspelen, maar de doelman van Westerlo trapte het leer bal even onhandig als nonchalant in de voeten van Van Acker. De aanvoerder bracht Lierse K. op een diefj(e) op voorsprong.

Westerlo ging na de pauze op hetzelfde elan door. Daci mikte al snel over, voor het overige liep het in de laatste pass al te vaak fout bij de Kemphanen. Het werd overigens niet de avond van Daci, want een kwartier voor tijd miste de Westerlo-spits, compleet vrijstaand, zijn kopbal.

De Kemphanen beten in het slotkwartier de tanden stuk op de dubbele afweergordel van Lierse Kempenzonen, dat erg gedisciplineerd speelde. Ook de vele corners en vrije trappen leverden niets meer op. In de slotminuut moest een sterk keepende Teunckens dan toch nog een keer de meubelen redden op een unieke mogelijkheid voor Vetokele. Diep in blessuretijd vergat de ingevallen Naessens aan de overkant de kers op de taart te plaatsen.

De Pallieters boekten zo voor het eerst in negen thuiswedstrijden nog eens een zege. Westerlo verliest dan weer voor de tweede wedstrijd op rij met het kleinste verschil. Nog steeds geen man overboord voor de leider in 1B, maar Westerlo kan komend weekend toch maar beter aanknopen met een driepunter. De tegenstander dan? Lierse Kempenzonen.