Beerschot wint duel der promovendi en mag zich kampioen van de Proximus League noemen

Promoveren doen Beerschot en OH Leuven allebei, maar de Antwerpenaren mogen zich wel kampioen van de Proximus League noemen. De Mannekes gingen met 1-4 winnen in Leuven en tanken zo vertrouwen voor de competitiestart volgende week.

Hernan Losada zag zich na het veldoverwicht en de 1-0 in de heenmatch niet genoodzaakt om zijn ploeg door elkaar te gooien. De Argentijn koos voor dezelfde elf. Bij de thuisploeg voerde Marc Brys in zijn allereerste officiële match als T1 van OHL vier wijzigingen door. Doelman Keet, Kotysch, Aguemon en Mercier waren nieuw.

Gretig matchbegin

Promotie stond er niet meer op het spel in het tweede luik van de finale tussen OH Leuven en Beerschot (heenmatch 1-0 voor Beerschot), maar wel een trofee. En die wilden beide ploegen maar wat graag in hun prijzenkast zetten. Het ging er nerveus aan toe aan Den Dreef. Veel geschreeuw langs beide kanten, venijnige tikjes en af en toe het nodige duw- en trekwerk.

Maar gelukkig kregen we ook kansen te zien. Beerschot stak als eerste de neus aan het venster. Tissoudali en zijn pivot, Noubissi waren om de beurt gevaarlijk. Keet moest zich een keer strekken op een schot van de Kameroense krachtpatser.

Na een kwartmatch stak ook OHL de neus aan het venster. Maertens en Henry trapten op de vuisten van Vanhamel, Duplus miste een dot van een kopkans en Sowah probeerde het tot twee keer toe met een volley. Zijn eerste poging spatte uiteen op de lat en botste enkele centimeters voor de doellijn.

Er hing een Leuvens doelpunt in de lucht, maar de goal viel aan de overkant, wel via een Leuvens hoofd. Schuermans verlengde een bijzonder scherpe corner van Holzhauser in eigen doel. Die goal, net voor de rust, kwam op een ideaal moment voor de bezoekers. Bourdin vergat zelfs de score nog te verdubbelen. Hij schoot vanop een meter op vijf tegen de dwarsligger.

Efficiënt Beerschot

Leuven wist wat het te doen stond na de rust, maar Beerschot duwde stevig door. Dit seizoen hadden ze het niet altijd makkelijk om te scoren, maar nu vlogen ze vlotjes binnen. Tissoudali reageerde het snelst op een gelost schot en trof net als in deel I van de finale raak. Ook Noubissi zette zich op het scoreblad. Hij zette zich goed door op rechts en knalde overhoeks binnen.

OHL moest dan nog vijf keer scoren, maar het bleef strijdvaardig. Pechvogel Sowah trapte voor de tweede keer op de avond tegen de lat en onvrijwillig handspel van Dom werd niet met een penalty bestraft. Invaller Perbet kon de eer nog redden met een kopbal. De 35-jarige spits weet de goal dus nog staan. Croizet schoot ook nog naast en Placca maakte er in de toegevoegde tijd nog 1-4 van.

Beerschot mag zich kampioen van de Proximus League noemen en tankt vertrouwen voor de competitiestart volgende week. Marc Brys kan ook lessen trekken uit de verloren finale. Beerschot start tegen Oostende, OHL tegen Eupen.