Om de eer: promovendi OHL en Beerschot strijden voor de titel in 1B

Wat onder normale omstandigheden een levensbelangrijk duel in een volgepakte arena zou zijn, is nu een veredelde oefenmatch geworden. OH Leuven en Beerschot zijn allebei zeker van promotie en spelen alleen nog voor de eer.

Kan Oud-Heverlee Leuven de 1-0 achterstand, die Beerschot op 8 maart verzekerde, ongedaan maken in de terugmatch bijna vijf maanden later? Dat was op zondag 2 augustus normaal gezien de hamvraag. Maar die is nu van veel minder groot belang. De Pro League besloot vrijdag na vele juridische omzwervingen om de twee promotiefinalisten te laten promoveren naar 1A.

Geheimdoenerij

Vooraf was er veel te doen over de beschikbaarheid van de OHL-spelers. Daar zat men met zo'n dozijn aflopende spelerscontracten. Die jongens moesten ofwel bijtekenen, want anders mochten ze niet worden opgesteld in de finale. Bij Beerschot lagen alle spelers nog minstens tot 2021 vast.

Dat zorgde voor veel geheimdoenerij bij de Vlaams-Brabanders. Ze boekten goede resultaten in hun oefencampagne, maar hielden hun opstellingen geheim. Mo Messoudi voorspelde dan ook een verrassende aanpak bij OHL. Bij Beerschot was er meer stabiliteit in de aanloop naar de finale, maar daar werden ze daags voor de partij opgeschrikt door een positieve coronatest.

Brys vs Losada

Er staat natuurlijk nog altijd een titel op het spel en deze match is ook een uitstekende gelegenheid voor Brys en Losada hoever hun elftallen staan. Volgende week moeten ze immers al vol aan de bak in de Jupiler Pro League. De tactische spelletjes tussen de twee coaches, ze kennen elkaar door en door, worden ook interessant om volgen.