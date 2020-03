16:48 Terechte voorsprong Beerschot bij de rust

Beerschot heeft de forcing gevoerd in de eerste helft en leidt verdiend dankzij de treffer van Tissoudali. OHL kwam het dichtst bij een doelpunt toen Frans net voordien op de eigen lat kopte. Voorts is het vooral aan Henkinet te danken dat OHL nog in de match zit.



Rust

Beerschot - OH Leuven: 1-0



45 De extra tijd bedraagt in deze eerste helft één minuut.

44 Tshimanga komt naar binnen en tracht Sowah in te spelen, maar die mist zijn controle.

43 Doorsteekpassje van Henry, Perbet komt echter niet in de buurt van de bal. Er lag meer ruimte bij Maertens op links. Hem aanspelen was wellicht iets te moeilijk.

41 Noubissi loopt zich vast en dan is dit een goed moment voor Leuven om diepgang te zoeken. Prychynenko laat dat niet toe, spectaculaire tussenkomst van de verdediger.

40 Nog vijf minuten te gaan in de eerste helft. Kan OHL nog iets terug doen voor rust? Voorlopig mag het vooral doelman Henkinet bedanken.

37 Opnieuw kopbal van Dom, opnieuw redding Henkinet

Dom kopt aan de tweede paal richting doel. Ook deze ranselt Henkinet vanonder de lat.

36 Henry wint een luchtduel en trapt dan dan ver over.

35 Duplus heeft bloed aan zijn hoofd en moet ook even naar de kant.

34 Het spel ligt even stil. Schuermans moet verzorgd worden.

33 Holzhauser ziet zijn vrijschop in de muur stranden, maar krijgt de bal in tweede instantie wel richting doel. Meer dan een hoekschop ging Beerschot er sowieso niet aan overhouden, Henkinet weet die nog te vermijden ook.

31 Noubissi trapt op Henkinet!

Bij Leuven ontzetten ze niet al te best. Noubissi besluit op Henkinet.

30 Maertens draait knap weg. Sanusi haalt zijn voorzet eruit, Vanhamel kan wegtrappen!

27 Henkinet pareert trap van Prychynenko

Prychynenko kan een afvallende bal op doel trappen en treft de vuisten van Henkinet. De derde redding ondertussen al van de OHL-doelman.

26 Een vrije trap van Holzhauser is opnieuw niet ongevaarlijk. De Leuvense defensie ontzet in hoekschop.

24 Henry kopt een voorzet van Sowah over.

22

Doelpunt van Tarik Tissoudali

Noubissi speelt Tissoudali aan. Die schiet in de korte hoek binnen, Henkinet was weg naar de andere hoek: 1-0 voor Beerschot!

20 De lat verhindert owngoal Beerschot

Een voorzet van Maertens gaat via Prychynenko in hoekschop. Frans kopt die ei zo na in eigen doel, de lat trilt.

19 De eerste twintig minuten zitten er bijna op. Beerschot heeft tot dusver echt wel de toon gezet. Op de tegenaanval liggen er echter ook mogelijkheden voor OHL.

16 Een tegenstoot van OHL. Maertens speelt Henry aan. Vanhamel heeft geen moeite met diens plaatsbal.

13 Henkinet redt!

Henkinet ranselt bij een hoekschop een kopbal van Dom uit zijn kooi.

10 Goede tussenkomst Dom

Keita legt de bal achter de Beerschot-verdediging. Maertens infiltreert, maar laatste man Dom tackelt goed de bal weg.

9 Henry schiet naast. De spits van OHL had nochtans afspeelmogelijkheden.

7 Aardig combinatiewerk van Beerschot rond de zestien van Leuven. Er volgt ook een voorzet, Noubissi kan er net niet bij.

5 Dat was pas een begin geweest als hier in de openingsminuten meteen een doelpunt was gevallen. Ook Leuven is er overigens al een keertje uitgekomen, maar de voorzet van Tshimanga ging net Perbet en Henry voorbij.

2 Al bijna 1-0

Een botsende vrije trap van Holzhauser leidt al bijna een vroege openingstreffer in. Dom beroert de bal ook even, Henkinet moet ingrijpen.

1 De promotiefinale is begonnen!

Het echte werk is nu ook begonnen.

1 Beerschot-OH Leuven: 0-0

16:00 Benito Raman geeft de aftrap

Raman is na zijn training bij Schalke meteen afgekomen om hier nog de aftrap te geven.

15:58 Vuurwerk, tifo's en... daar zijn de gladiatoren!

De countdown loopt af en... daar zijn de gladiatoren! Vuurwerk, tifo's langs beide kanten: ze zijn er klaar voor!

15:48 De opwarming zit erop. Elke aanmoediging van de spelers en supporters van OHL en omgekeerd werd uiteraard op gefluit onthaald door de thuisaanhang. De intense sfeer van een finale is er alvast. Nu wachten tot de spelers weer naar buiten komen en het echt kan beginnen.

Vooraf

De opstellingen zijn binnen. Holzhauser is fit geraakt en speelt bij de thuisploeg in de plaats van Mboko. OHL-coach Euvrard gokt door Perbet aan de aftrap te brengen en ook Henry en Sowah staan mee voorin.

Dries Mertens heeft boodschap voor OH Leuven!

Ook Dries Mertens had een boodschap voor OH Leuven!

Leuvenaar Dries Mertens sprak vandaag nog deze boodschap in voor onze spelers! COME ON YOU WHITES!💪#samensterker #vrumnooieëste pic.twitter.com/M3P4oITrim — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) March 8, 2020

14:36 Nog anderhalf uur ...

Het is nu wachten op de opstellingen. Beide teams zijn ondertussen gearriveerd.

14:32 Voor de terugmatch in Leuven zullen er grote schermen op het Kiel zijn. De supporters kunnen dus ook volgende week aanwezig zijn.

De intrede van Beerschot zorgde voor unieke beelden!



Vrijdag zou Dries 'SuperDries' Meirsman 18 jaar geworden zijn. Mike Vanhamel draagt vandaag deze kapiteinsband. #BEEOHL 👇©️ pic.twitter.com/g4mhq9xpcY — Koen Frans (@koenfrans) March 8, 2020

VAK K van OHL is er alvast klaar voor. Zo kwamen ze gisteren op de open training opdagen.