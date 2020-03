Bemachtigt Beerschot goede uitgangspositie of kan OHL vorm van eerste periode terugvinden?

Het moment van de waarheid komt eraan voor Beerschot en OHL. Wie van deze twee ploegen neemt volgend seizoen de plek van Waasland-Beveren of KV Oostende in 1A in? Beerschot en OHL hopen allebei alvast een goede zaak te doen in de heenmatch van de promotiefinale.

Beerschot staat voor het derde jaar op rij in de promotiefinale. Is het derde keer, goede keer, nadat het de vorige jaren nipt misliep tegen Cercle Brugge en KV Mechelen? Als winnaar van de tweede periode heeft Beerschot alvast de wind in de zeilen. Losada heeft er alvast een hechte ploeg van gemaakt, wat in deze spannende momenten misschien de doorslag kan geven.

OHL verloor de laatste onderlinge ontmoeting met 2-1, maar kwam toen wel nog goed voor de dag op het Kiel. Nadien eindigden de Leuvenaars de reguliere competitie wel in mineur, met een 3-5 thuis tegen Union en een 4-1 in Virton. Zit het ondertussen opnieuw fris in de hoofden en is er gewerkt aan het grote pijnpunt, de vele tegendoelpunten? Dan maakt Leuven wel weer kans.

Ook naast het veld zal deze finale enorm intens beleefd worden. Het Kiel is alvast volledig uitverkocht voor de komst van OHL. Uitkijken of de Leuvenaars, dat met Van Hyfte en Van den Bergh twee ex-spelers van Beerschot telt, in deze omstandigheden het hoofd koel kunnen houden.

