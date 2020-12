Deinze en RWDM schieten niets op met gelijkspel

RWDM en Deinze sloten de dertiende speeldag af in 1B. Een overwinning zou RWDM naar het midden van het klassement loodsen, Deinze zou samen met Westerlo derde staan. Maar het werd een puntendeling tussen de twee promovendi.

Deinze kwam na 6 minuten al op voorsprong via Rommens. Hij knalt de bal onhoudbaar binnen vanop zo'n 20-25m. Dat was eigenlijk ook het enige echte doelgevaar in de eerste helft.

In de tweede helft kwam Deinze wat meer opzetten, op zoek naar de gelijkmaker. Na een mooie actie van Challouk op de rechterflank kan de alleen gelaten Lennart Mertens de 1-1 scoren.

Even leek het erop dat Deinze door zou duwen richting overwinning. Maar de pogingen van Tarfi en De Belder werden gepareerd door RWDM-doelman Anthony Sadin.