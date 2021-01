🎥 Lommel wipt naar plaats 2 dankzij drie kopbalgoals van Manfred Ugalde (1.73m)

Lommel en Deinze hebben de kijkers vrijdagavond op een aangenaam spektakel getrakteerd. Lommel kwam twee keer op voorsprong, maar de Oost-Vlamingen toonden tot twee keer toe veerkracht. Na de derde kopbalgoal van Ugalde brak de veer bij Deinze. Cejas maakte er in het slot nog 4-2 van.

Het waren de bezoekers die meteen de neus aan het venster staken met twee gevaarlijke crosses vanop de linkerflank. Tarfi en De Belder, die tegen zijn ex-club voetbalde, konden echter niet besluiten. Aan de overzijde knalde Moreno, Colombiaans international, na een knappe combinatie staalhard op het lichaam van Boone.

Nog voor het kwartier kwam Lommel op voorsprong. Een indraaiende hoekschop van Kis werd door Ugalde in het dak van het doel gekopt. De 18-jarige Costa Ricaan verscheen eindelijk terug aan de aftrap na een coronabesmetting.

Lang bleef de Noord-Limburgse voorsprong niet op het scorebord staan. Lennart Mertens, Deinzes goalgetter, gleed door de Lommelse defensie en liet Svedkauskas kansloos. Alweer het tiende competitiedoelpunt voor de aanvoerder van de Oost-Vlamingen, al werd hem niet veel in de weg gelegd door Neven en co.

Na de gelijkmaker zakte het tempo, mede door veel afval in het spel van beide teams. Iets voorbij het halfuur kwam Lommel ietwat verrassend voor een tweede keer op voorsprong. Thordarson zwiepte de bal voor doel en Ugalde (1.73m) klom hoger dan De Schutter om zijn tweede kopbalgoal van de wedstrijd te scoren. Twee kansen, twee goals: een hyperefficiënt Lommel trok met een voorsprong de kleedkamers in.

Kopbalhattrick compleet

Lag het aan de overvloedige regenval, maar het spel verwaterde compleet na de pauze. David Gevaert gooide de ervaren Renato Neto in de strijd, maar veel zoden bracht het niet aan de dijk. Integendeel, net voor het uur was Ugalde erg dicht bij een hattrick. Zijn verraderlijk schotje ging maar net naast het doel van William Dutoit.

Aan de overkant ging Challouk op wandel in de vijandige zestien. Zijn subtiele voorzet werd door Tarfi erg overtuigend in de bovenhoek geknald. Knappe goal en alles te herdoen!

Lesje geleerd bij Deinze, zou je denken, maar niets was minder waar. Robin Henkens verstuurde met nog twintig minuten een ogenschijnlijk ongevaarlijke voorzet richting tweede paal. Manfred Ugalde maakte met een knappe duikvlucht zijn kopbalhattrick compleet. Giakoumakis speelde eerder deze week hetzelfde huzarenstukje klaar bij VVV.

Een vrije trap van de ingevallen Staelens verdween maar net naast het doel van Svedkauskas, maar voor het overige bleef een slotoffensief van Deinze uit. De veer was gebroken bij Deinze, en Lommel was op de tegenaanval nog enkele keren gevaarlijk. Diep in blessuretijd zorgde de pas ingevallen Cejas met een overhoekse knal nog voor de kers op de taart:4-2.

Door deze felbevochten zege wipt Lommel over Seraing naar een gedeelde tweede plaats met Westerlo, weliswaar op grote afstand van de ongenaakbare leiders, Union. Voor promovendus Deinze lijkt er (nu al) niets meer te winnen of te verliezen dit seizoen.