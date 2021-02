Union bibbert nog even maar wint uiteindelijk toch van Lierse K in 1B

In 1B hebben Union en Lierse K de 18e speeldag op gang getrapt. Union boekte een logische maar geen eenvoudige zege tegen de voorlaatste in 1B.

Union begon goed aan de wedstrijd maar had een penaltyfout van Laes nodig om op voorsprong te komen. Vanzeir zette de penalty om, zijn 15e al dit seizoen. Op het halfuur leek het over en out voor Lierse wanneer Deniz Undav met zijn rechtervoet de bal heerlijk in doel werkte.

Zonder echt door te moeten duwen tegen Lierse, stond het dus al snel 2-0 voor Union. Maar de leider in 1B moest toch nog even oppassen wanneer Lierse de aansluitingstreffer maakte via Emile Samyn.

Union had nog enkele zeer goede kansen via een vrije trap van Teuma die de paal scheerde en een afstandschot van Lapoussin dat via de paal naast ging.

In de stand heeft Union nu 14 punten voorsprong op Westerlo, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Het 15e doelpunt van Vanzeir zorgt ervoor dat hij nu nog een doelpunt minder heeft dan topscorer Mikautadze.