Beerschot blijft zonder punten achter tegen Lommel

Lommel heeft zichzelf een geweldig kerstgeschenk cadeau gedaan. Het won vanavond met 1-0 van Beerschot, dat wel heel matig voor de dag kwam. Vooral op basis van de eerste helft is dit een verdiende zege voor de ploeg van Peter Maes. Voor Lommel zijn dit gouden punten in de strijd om het behoud.

Beerschot startte het best aan de wedstrijd en eiste het meeste balbezit op. Lommel had het moeilijk, maar kwam bij zijn eerste kans op voorsprong. Sanyang bediende Thordarson. De kwieke Ijslander schoof de bal kalm in de benedenhoek voorbij een kansloze Vanhamel. Vijf minuten later was de gelijkmaker ei zo na een feit. Saint-Louis talmde echter te lang om balverlies van Neven af te straffen.

Het spel verwaterde daarna en Beerschot geraakte maar niet in zijn spel. Saint-Louis en Van Camp kregen nauwelijks een bal. Vijf minuten voor rust werd het ei zo na 2-0 voor Lommel. Krizan miste onbegrijpelijk. Nauwelijks een minuut later ging een voorzet van Sanyang voorlangs. Van Camp besloot nog hard op de vuisten van Svedkauskas, maar Lommel ging verdiend met een voorsprong de rust in.

Losada voelde dat er iets moest gebeuren en bracht met Vorogovskiy en Noubisse twee verse krachten in bij de rust. Beerschot ging met drie spitsen spelen, maar kwam ook in de openingsfase van de tweede helft niet tot kansen. Beerschot voerde stelselmatig de druk op, maar gaf daardoor wel veel ruimte prijs.

Een kwartier voor tijd kwam de ingevallen Naudts op de tegenaanval oog in oog met Vanhamel, die Beerschot met een knappe redding in de wedstrijd hield. Even later trapte Vorogovksiy vanuit het niets op de paal met zijn mindere rechtervoet.

Het slotoffensief van Beerschot draaide op niets uit, waardoor ze tegen de eerste nederlaag in zes wedstrijden lopen. Voor Lommel betekent dit drie gouden punten in de strijd om het behoud.