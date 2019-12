Blijft Beerschot ongeslagen in de tweede periode in "Hel van het Noorden"?

Vrijdagavond openen Lommel en Beeschot voor de laatste keer in 2019 de debatten in 1B. Beerschot is aan een sterke reeks bezig onder Losada, terwijl Lommel op de vorige speeldag pijnlijk onderuitging in de Gaume.

Lommel won zijn laatste thuiswedstrijd twee weken geleden met 3-2 tegen OHL. Vorige week gingen de troepen van Peter Maes echter pijnlijk onderuit in Virton (3-1). Groen-wit kan maar beter iets rapen vanavond tegen Beerschot. Samen met Roeselare en Sporting Lokeren lijken ze te gaan uitmaken wie zal degraderen naar Eerste Amateur. Beerschot vergaat het de laatste weken stukken beter. De ploeg van Losada is al vijf wedstrijden ongeslagen en wil die reeks ook in Lommel verderzetten. De Mannekes staan op een eerste plaats in de tweede periode, met een voorsprong van 3 punten op Union en Roeselare. Beerschot kan in Lommel geen beroep doen op Rubin Seigers. De pechvogel, die al geruime tijd buiten strijd was met een knieblessure, liep een scheur op in de mediale band van de knie en is zeker tot eind januari buiten strijd. Naar alle verwachting wordt de jonge verdediger vervangen door Kazachs international Yann Vorogvskiy. Op acht november won Lommel nog met 1-0 tegen Beerschot na een felbevochten wedstrijd, waarin Brogno tegen een rode kaart aanliep. Brebels bezorgde een kwartier voor tijd met het enige doelpunt van de match voor een Lommelse driepunter. De laatste wedstrijd van 2019 belooft voor beide ploegen -weliswaar om verschillende redenen- heel belangrijk te worden. Kan Lommel, net als tegen OHL, voor een stunt zorgen of blijft Beerschot zijn dominantie verderzetten? Lommel-Beerschot 20/12/2019 20.30H Scheidsrechter: Jan Boterberg Stand G P W G V G = Vorm 1. OH Leuven 18 35 11 2 5 30-20 10 V W W V G 2. Virton 19 33 10 3 6 32-16 16 V G G G W 3. Westerlo 19 30 9 3 7 28-20 8 W V G V V 4. Union SG 18 30 8 6 4 24-18 6 W G V W G 5. Beerschot 19 28 8 4 7 21-21 0 W G W G W 6. Roeselare 19 19 5 4 10 27-41 -14 V G W W G 7. Lommel SK 19 18 4 6 9 15-27 -12 W G V W V 8. Sporting Lokeren 19 15 3 6 10 17-31 -14 V G V V G





