Glenn Claes geeft OHL nieuwe tik

Door de nederlaag van Beerschot vrijdagavond had OHL de kans om zich opnieuw te mengen in de debatten van de tweede periode. Het moest dan wel voorbij Virton en dat bleek een taaie klant. Een na de pauze bedrijvige Claes en Turpel bezorgden OHL de nederlaag.

Virton kwam vrank en vrij voetballen aan Den Dreef. Joachim talmde niet om hard uit te halen: zijn knal zoefde naast. Bij een carambole even voorbij het kwartier kwam Leuven pas echt goed weg. Couturier leek de 0-1 aan de voet te hebben. Schuermans en Ngawa beroerden in deze fase elk de bal nog en zo hield Virton er niet meer dan een hoekschop aan over.

De Leuvense verdedigers hadden in de eerste 45 minuten behoorlijk wat werk. Hier en daar was er een momentje van beterschap, maar in het algemeen bleef OHL het toch niet onder de markt hebben met Virton. Met de rust in zicht belandde de bal wel via een bezoekend been bij Sowah en die stond zo plots oog in oog met Moris. Sowah knalde de reuzekans naast.

Afgeweken bal

Het kon in de tweede helft nog alle kanten op gaan. De schrik om dat ene foutje te maken zat er dus wel wat in. Twintig minuten na de pauze leek OHL voor het eerst de druk echt te gaan opvoeren en net toen viel het doelpunt aan de andere kant. Een afgeweken schot van Claes liet Keet kansloos.

De ex-speler van Lommel en KV Mechelen had de smaak nu helemaal te pakken. Een volgend schot werd door Keet in hoekschop geduwd. Derde keer, tweede goede keer, dacht Claes vervolgens. De dwarsligger hield Leuven in de match. De thuisploeg dwong nadien nog enkele standaardsituaties af. De intikker van Mbombo had de gelijkmaker kunnen opleveren, maar de invaller mikte naast.

Turpel geeft de doodsteek

Turpel maakte in de 95ste minuut zelfs nog de 0-2. OHL leed zo een derde nederlaag in deze tweede periode en liet de kans liggen om te naderen op Beerschot. Virton daarentegen maakte wel maximaal gebruik van de mogelijkheid om de aansluiting te maken. Het komt tot op twee punten van de leider in de periodestand en heeft 7 op 9 onder trainer Bracconi.