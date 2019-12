OHL krijgt de kans om weer volop mee te komen doen in tweede periode

Na het behalen van de eerste periodetitel waren ze er bij OHL als de kippen bij om hun ambitie voor de tweede periode uit te spreken. Het leed de voorbije weken echter een paar keer vermijdbaar puntenverlies. Een zege tegen Virton kan de Leuvenaars weer op het juiste pad zetten.

Na een recente 1 op 6 leek het vermijden van de promotiefinale ver weg, maar de nederlaag van Beerschot in Lommel hebben ze in Leuven ongetwijfeld ook opgemerkt. De eerstvolgende thuismatch winnen en OHL nadert tot op één punt van de leider in de tweede periode. In vergelijking met de match in Roeselare moet het spelpeil dan wel omhoog en OHL hoopt zeker ook dat de omstandigheden eens een keertje meer meezitten.

Deze wedstrijd is dus een kans om de aansluiting te maken voor de Leuvenaars, maar dat geldt evenzeer voor Virton. Dat komt bij winst op twee punten van Beerschot in de tweede periode. Onder coach Bracconi boekte het een 4 op 6. Virton raapte een punt op het Kiel en zette thuis tegen Lommel in de slotfase knap een achterstand recht. Daar willen de Luxemburgers op voortborduren.

Henry onzeker

OHL veroverde op het veld van Virton de eerste periodetitel. Uitkijken of het daar een nieuw succes aan toevoegt of er een revanche in zit voor de bezoekers. Euvrard moet het alvast stellen zonder Hubert, Kehli, Kotysch en Syla. Henry sloot donderdag aan op training nadat hij uitviel op Schiervelde. Het is onzeker of de spits de wedstrijd van zaterdagavond haalt.

