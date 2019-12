Westerlo duwt Sporting Lokeren nog dieper in de put na zeer vlotte overwinning

Westerlo heeft een makkelijke overwinning geboekt op het veld van Sporting Lokeren. Het werd 0-4. Vetokele (2x), Buyl en Abrahams waren de doelpuntenmakers. Het dieptepunt lijkt bereikt voor de Waaslanders.

Lokeren begon goed aan de partij. De spelers wilden zich duidelijk bewijzen, maar na tien minuten kregen ze een vroeg deksel op de neus. Abrahams trapte van ver tegen de paal, maar Vetokele was goed gevolgd om de 0-1 binnen te duwen.

Lokeren zocht daarna naar de 1-1 via Amano en Hajric maar de bal wilde er niet in. Na een half uur spelen werd het opnieuw afgestraft door een zeer efficiënt Westerlo. De Jonghe verloor de bal nogal makkelijk en Abrahams kon ermee aan de haal. Hij speelde Buyl op het juiste moment aan en de flankaanvaller omspeelde Verhulst om zo de 0-2 hard boven Koike binnen te trappen.

Lokeren was van slag, maar ze bleven in het laatste kwartier van de eerste helft wel proberen. Vooral Amano en Tirpan waren zeer bedrijvig, maar Van Langendonck was niet te kloppen. 0-2 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

De tweede helft werd al snel een maat voor niets. Verhulst ging in de fout bij een vrije trap en Abrahams was er als de kippen bij om er 0-3 van te maken. Een knappe match van de Zuid-Afrikaan, want zo had hij één doelpunt en twee assists.

Westerlo probeerde de wedstrijd rustig uit te spelen en af en toe kwamen ze er nog eens uit. Verhulst probeerde zijn foutje goed te maken, want hij had nog een paar knappe reddingen in huis. Ook Lokeren probeerde nog af en toe via Diakhaté en Amano, maar de 0-3 bleef nog even op het bord staan.

In het absolute slot werd het toch nog erger voor de Waaslanders, want Vetokele duwde de 0-4 naast Verhulst in doel. Het was ook meteen de eindstand. Westerlo boekt zo een makkelijke overwinning en doet een goede zaak in het klassement. Lokeren heeft nog niet kunnen winnen in de tweede periode en een plaats bij de laatste twee lijkt onafwendbaar.