Absolute spektakelpartij in Dudenpark: venijn zit in de absolute staart in Union - OH Leuven

Union SG en OH Leuven hebben er een bijzonder interessante en pittige wedstrijd van gemaakt op zaterdagavond. Het venijn zat daarbij in de staart.

Union Sint-Gillis nam het in zijn eerste wedstrijd van 2020 op tegen OH Leuven, de overwinnaar van de eerste periode in 1B. De Brusselaars konden naast Beerschot op kop komen in de tweede periode, de Leuvenaars tot op twee punten komen in een spannende reeks.

Bij de thuisploeg kregen we meteen het debuut van Sigurdarson, terwijl die andere aanwinst Pocognoli nog op de bank begon. De Leuvenaars kwamen met een type-elftal op de mat en dat rendeerde al na twee minuten.

Furieuze start OHL

Henry kopte een vrije trap aan de tweede paal tegen de touwen en zette de Leuvenaars zo snel op rozen. Het werd op het halfuur nog mooier toen Maertens van geharrewar achterin bij Union kon profiteren om de 0-2 ruststand tegen de touwen te schuiven.

Niet dat Union slechter was in de eerste helft, maar in de fase van de waarheid ontbrak het aan wat stootkracht of een goede laatste bal. Na de pauze trokken de Brusselaars meteen ten strijde en dat zou een bijzondere 45 minuten teweegbrengen.

Botsing Keet, Union maakt indruk ... Venijn in de staart

Op het uur botste Keet met het hoofd tegen Tabekou, waardoor de goalie niet verder kon. Het leek de bezoekers ook collectieve angst te hebben bezorgd, terwijl het afgekeurde doelpunt van Ferber als een rode lap op een stier werkte voor de thuisploeg en zijn fans.

Al snel maakte Ferber er alsnog 1-2 van, even later kopte Perdichizzi de gelijkmaker al staalhard binnen koppen. Union had daarna nog een resem kansen om de wedstrijd ook winnend af te sluiten. Henkinet en enkele Leuvense verdedigers wisten te redden, in de slotfase kon de ingevallen Perbet aan de overkant voor het delirium zorgen.