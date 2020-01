Wie trekt het laken naar zich toe in Kempische derby?

In de vooravond staat in 't Kuipje de Kempische derby op het programma tussen Westerlo en Lommel. Het belooft een beladen duel te worden, want er staat voor beide ploegen veel op het spel.

Westerlo begon na een knappe eerste periode zeer matig aan het tweede competitieluik. Vlak voor de winterbreak herpakten de troepen van Bob Peeters zich door met zware 0-4 te gaan winnen op Daknam. Bij winst vanavond tegen Lommel doen de Kemphanen weer helemaal mee voor de tweede periode.

Doelman Berke Ozer en Lukas Van Eenoo komen terug bij de kern na blessures. Ook nieuwkomer Ghandri, die vorig seizoen al op huurbasis utikwam voor Westerlo, zit in de selectie.

Lommel wil in Westerlo de goede flow doorzetten. In de laatste match voor de wintertop pakte de ploeg van Peter Maes verdiend de scalp van Beerschot (1-0). Door het gelijkspel tussen Beerschot en Roeselare van vrijdag kan Lommel een schitterende zaak doen: bij winst tegen Westerlo komen ze alleen aan de leiding in de tweede periode én kan het in het algemeen klassement drie punten voorsprong nemen op degradatieconcurrent Roeselare.

Wie heeft de winterbreak het best verteerd en doet meteen een gouden zaak in de eerste competitiewedstrijd van 2020? We komen het vanavond iets voor 19.00H te weten.