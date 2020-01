Beerschot en Union delen de punten waardoor het razend spannend blijft in 1B

Door de overwinning van Lommel op vrijdagavond moest Beerschot iets rapen tegen Union om aan de leiding te blijven in 1B. Het kwam erg vroeg in de tweede helft op voorsprong via Tissoudali, maar Haugen zorgde ervoor dat de Brusselaars met een punt naar huis gingen. Het blijft razend spannend in 1B.

Na een studieronde van een klein kwartiertje nam Beerschot de partij in handen. Het was Saint-Louis die op een scherpe tegenaanval mocht aanleggen, maar een ultieme sliding van Vega voorkwam dat de Brusselse doelman in actie moest schieten. Een minuut later verijdelde de Argentijnse rechtsachter van Union op dezelfde wijze een knal van Holzhauser.

Beste kansen voor de thuisploeg

De Oostenrijkse middenvelder van Beerschot kon zich uitleven met enkele hoekschoppen en vrije trappen. Pas bij de zesde corner, de vijfde indraaiende, kwam er ook gevaar uit. Ibarra verlengde aan de eerste paal, nipt voorlangs. De corner volgde overigens uit een afgeweken schot van Dom dat op het dak van het doel viel. Beerschot kwam dicht bij de 1-0.

De bezoekers drongen bij momenten aan, maar buiten enkele plukballen moest Mike Vanhamel zich niet in het zweet werken. Sigurdarson scoorde dan wel, maar hij liep eerst over de doellijn met de bal. Op punten was de eerste helft voor de thuisploeg, maar op het scorebord stond nog gewoon 0-0.

Blitzstart voor Beerschot

Saint-Louis was een paar keer ongelukkig in zijn acties en bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Bij Union waren ze hem wellicht nog aan het zoeken toen de tweede helft begon, maar tevergeefs. Na nog geen 20 seconden kwam Tissoudali, de vervanger van Saint-Louis, naar binnen gesneden om de bal vervolgens heerlijk in de kruising te knallen. Droomstart voor Beerschot, flinke domper voor de hoofdstedelingen.

Vorige week zakte Beerschot heel ver terug toen Roeselare nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker. Tegen Union wou het niet in dezelfde val trappen, maar toch kwamen de Unionisten fel opzetten, zonder dat de thuisploeg gevaarlijk was op de tegenaanval. Invaller Haugen was de eerste die Vanhamel aan het werk zette, maar de bebaarde goalie stond pal.

Haugen tot twee keer toe

Bij de tweede poging van Haugen was Vanhamel helemaal kansloos. Na een vlijmscherpe counter van de Unionisten had de alleen doorgebroken Sigurdarson twee opties: zelf knallen of afleggen voor Haugen, die moederziel alleen stond. De IJslander koos voor optie twee en dat was de goede. De score was weer in evenwicht.

Daarna gingen beide teams op zoek naar mogelijk het winnende doelpunt en gaven zo achterin wat ruimte weg en je kan zeggen dat beide doelmannen een team voor hun ploeg pakten.

Alles dicht bij elkaar

Door de puntendeling heeft Beerschot dertien punten, maar staat het op basis van doelpuntensaldo boven Lommel. Ook Union doet geen slechte zaak. Leider Beerschot blijft in het vizier. De achterstand bedraagt drie punten.