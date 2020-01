Nestelt Beerschot zich terug op de leidersplaats tegen Union?

Speeldag 22, ofwel de eerste match van de terugronde in de tweede periode. Daarop ontvangt Beerschot de Brusselaars van Union Saint-Gilloise. De Mannekes hebben iets recht te zetten voor eigen publiek én ze moeten winnen om opnieuw aan de leiding te komen in de tweede periode.

Hernan Losada moest er deze week geen tekening bij maken toen hij zijn manschappen toesprak: een overwinning tegen Union is een must. Door de zege van Lommel op vrijdagavond staat Beerschot niet langer eerst in de tweede periode, maar met een zege sluiten ze speeldag 22 sowieso op de leidersplaats af.

En het Kielse publiek vindt ook dat het elftal iets recht te zetten heeft op de groene wei. Vorige week, na de 1-0 voorsprong voor eigen volk tegen Roeselare, lieten de troepen van Losada niet veel meer zien.

Maar Union moet net zo goed winnen, want als de hoofdstedelingen niet met zes punten achterstand op de leider aan de laatste zes matchen van de reguliere competitie willen beginnen, mag er niet verloren worden. In de heenmatch op 30 augustus had Union recht op meer, maar onder meer dankzij een gemiste penalty bleven de drie punten op het Kiel.

Selectie Beerschot: /

Selectie Union: Anders Kristiansen - Adrien Saussez - Pietro Perdichizzi - Kevin Kis - Jonas Bager - Sébastien Pocognoli - Federico Vega - Soufiane El Banouhi - Siebe Van der Heyden - Ismaël Kandouss - Casper Nielsen - Marcel Mehlem - Teddy Teuma - Roman Ferber - Serge Tabekou - Mathias Fixelles - Ibrahima Bah - Sigurd Haugen - Aron Sigurdarson

