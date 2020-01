Verdediger loodst Westerlo naar leidersplaats in tweede periode

Het was in 1B al razendspannend in de tweede periode met zeven teams die nog in aanmerking komen, maar het kan altijd nog spannender. Dat vonden ze alvast bij Westerlo, dat na een zege in Leuven aan de leiding gaat in de periodestand.

De eerste kans uit de partij was voor de thuisploeg na een prima combinatie. Vooral Mercier speelde met een knap doorsteekpassje de Kempense verdediging uit verband. Sowah kopte de voorzet van Duplus aan de eerste paal naast. Na ruim tien minuten ging Duplus nog een keertje diep. Özer kwam te laat: strafschop dus.

In principe een klus voor Henry, maar Özer dook naar de goede hoek en maakte zo zijn foutje meer dan goed. De vlam sloeg wel in de pan na deze fase, met een snediger OHL dat steeds sneller de bal recupereerde en het heft resoluut in handen nam.

Even meer scherpte bij Westerlo

Nadat Keita het leer onderschepte, speelde Duplus Mercier aan. Die vond na een kapbeweging enige ruimte. Zijn schot was wel naar de linkerhoek gericht, maar miste kracht. Na 25 minuten werd Westerlo even scherper en dat was voldoende om aan de overzijde de score te openen.

Het was vooral Brüls die telkens aan de basis van het gevaar lag. Eerst ranselde Keet met één arm zijn schot nog uit het doelvlak. Kort hierna zette Brüls zich achter de bal voor een vrije trap van net buiten de rechthoek. Deze keer had de Zuid-Afrikaanse doelman van OHL geen antwoord meer in huis.

Geen strafschop voor bezoekers

OHL miste hierna even de zuiverheid, maar ging dan toch op zoek naar de gelijkmaker. Henry was er dicht bij, maar Abdul Kader Keita redde op dat moment nog bij de meubelen. Vlak nadien leek aan de overkant Abrahams foutief gestuit te worden. Lardot vond het toch geen strafschop waard.

Op slag van rust hingen de bordjes alsnog gelijk. Mercier wilde kennelijk niet onderdoen voor Brüls en plaatste op zijn beurt een vrije trap enig mooi tegen de netten. Dat was meteen het laatste wapenfeit uit de eerste helft. Na de pauze bleef het in de eerste tien minuten windstil. Nadien trok Buyl toch eens richting doel: hij vond in de korte hoek Keet op zijn weg.

Dewaele lukt bepalende treffer

De hoekschop die volgde, geraakte niet meteen weg uit de Leuvense zestien. Dewaele schoot in de draai de 1-2 op het bord. Niet onverwacht op dat moment, want Westerlo voetbalde met meer vertrouwen na de pauze. De 1-3 hing zelfs in de lucht: een volgend schot van Buyl week af en Schuermans moest zich reppen om het leer weg te halen.

OHL probeerde nog wel iets aan de achterstand te doen, maar veel leverde dat niet op. Maertens kopte wel nog een keer over. Verder dan dat geraakte OHL niet. Diep in blessuretijd trapte Janssens zelfs nog de 1-3 binnen. Westerlo heeft in de tweede periode nu evenveel punten als Lommel en Beerschot. Het heeft wel een match meer gewonnen dan Beerschot en een beter doelsaldo dan Lommel.