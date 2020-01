Verwent OHL supporters met thuiszege of krijgen we drie leiders in tweede periode?

De afsluiter van de speeldag in 1B belooft meer dan de moeite te worden: de winnaar van de eerste periode tegen een ploeg die in de tweede periode mee aan de leiding kunnen komen. OHL - Westerlo is het ook het duel tussen teams die zich na enkele keren puntenverlies goed herpakt hebben.

Aan het einde van 2019 maakte Leuven niet zo'n frisse indruk meer. De stage moest dienen om de batterijen op te laden en alle neuzen weer in dezelfde richting te zetten. Het leverde meteen resultaat op, met een weliswaar gevleide zege bij Union na een late treffer van Perbet. In elk geval knoopte OHL aan met een driepunter en daar wil het nu op voortborduren. Westerlo had zichzelf net voor de jaarwisseling al opnieuw op het juiste pad gezet. Nochtans leek de tweede periode verloren voor de troepen van Bob Peeters na een thuisnederlaag tegen Beerschot, maar twee overwinningen later ziet de wereld er weer heel anders uit. Bij een zege beent Westerlo Lommel en Beerschot bij, de leiders in de tweede periode. Henry vs Abrahams Kotysch en Kehli komen voorlopig niet verder dan oefeningen bij de kiné. Ook Gillekens is nog niet inzetbaar langs Leuvense zijde. Bij Westerlo moeten Gboho en Soumah individueel blijven werken. Ook voor hen dus nog geen speelminuten. Met Henry aan de ene kant en Abrahams aan de andere kant zullen wel de twee beste schutters uit 1B tussen de lijnen staan. Kan jij de uitslag van OHL-Westerlo voorspellen? Dan vallen er zeker zaakjes te doen bij BETFIRST!





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg OH Leuven - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.