Leuke partij tussen Lokeren en OHL levert geen winaar op

Lokeren en OHL hebben de punten gedeeld en schieten daar allebei bitter weinig mee op. Henry wiste het vroege openingsdoelpunt van Benchaib uit en de bezoekers stuitten meer dan eens op een uitstekende Defourny. Voor Lokeren betekende dat het eerste puntje in de tweede periode voor eigen publiek.

Euvrard greep op twee posities in na de thuisnederlaag tegen Westerlo. De ervaren Hubert en Van Hyfte kwamen in de ploeg. Bij Lokeren kregen we een jonge debutant in de basis; de 17-jarige Parmentier. Ook Mpati en Van Damme kwamen in de ploeg.

Alsof het goede extrasportieve nieuws de spelers van Lokeren vleugels had gegeven. OH Leuven probeerde ze dan wel onder druk te zetten, maar bij de eerste kans was het al meteen prijs voor de thuisploeg. Benchaib glipte op aangeven van Lawal door de buitenspelval en verschalkte Keet.

Dekselse Defourny

De bezoekers namen het heft vervolgens stevig in handen en creëerden kans na kans. Kopballetjes van Maertens en Henry misten kracht. Daarna onderscheidde Defourny zich tweemaal op fantastische wijze. Eerst zweefde de Lokerse sluitpost een schot van Aguemon uit de winkelhaak. Enkele minuten later haalde hij een plaatsbal van Mercier uit de andere kruising.

Elke aanval van OHL eindigde bij Defourny, die zich ook goed met hoge voorzetten kwam moeien. Een keer, op een vrijschop van Mercier, was hij kansloos, maar toen bracht de buitenkant van de paal redding. Offensief liet Lokeren niet veel meer zien na de 1-0. Een plaatsbal van Benchaib vanop afstand bracht Keet niet in verlegenheid.

Henry, wie anders?

In de absolute slotfase van de eerste helft claimde OHL nog een strafschop van Van Damme. De bal beroerde zijn arm en die was niet tegen het lichaam. De bezoekers hadden reden om te klagen, want Smet wees naar de cornervlag en niet naar de penaltystip. Rusten deden we met 0-0.

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld; OHL dat nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker en de Waaslanders die moeilijk onder de druk uit geraakten. Defourny bracht nog maar eens redding op de doorgebroken Maertens, maar op de knal van Henry had hij geen verhaal. De topschutter schermde de bal goed af van zijn belager en werkte overhoeks af.

Máár 1 puntje

De gelijkmaker had geen verlammend effect op de rode lantaarn, integendeel. De beste kans na de 1-1 was voor Amano, die vanuit een erg scherpe hoek op de lat knalde. Invaller Perbet maakte nog de 1-2, maar hij deed dat vanuit buitenspel. Daarna moest Keet nog eens ingrijpen op een knal van Amano.

Door de puntendeling nadert Lokeren tot op 5 punten van een veilige plaats. Dat is nog een ruime kloof voor Lommel, dat nog een match tegoed heeft. OHL komt tot op twee punten van het leiderstrio. Zij moeten alle drie nog spelen die weekend.