OH Leuven speelt voor de leidersplaats, Lokeren zoekt naar aansluiting met Lommel en Roeselare

Lokeren en Oud-Heverlee Leuven openen de debatten op de 23e speeldag van de Proximus League. Beide teams verloren vorig weekend hun partij en willen aanknopen met een zege.

Over Lokeren is de laatste weken veel gezegd en geschreven en dat ging niet alleen over sportieve zaken. Vrijdagmiddag werd er nog maar eens een woordje uitleg gegeven over de situatie op een speciale persconferentie.

Maar nu is het tijd om op het veld te presteren, want vorige week diepte Lommel de kloof uit tot zes punten. Als Lokeren aan de play-downs wil ontsnappen, moet er in de resterende zes matchen nog zo veel mogelijk gewonnen worden.

Hetzelfde geldt overigens voor OH Leuven, dat graag de twee periodetitels pakt om een promotiefinale af te wenden. Als de Vlaams-Brabanders vrijdagavond winnen, zetten ze zich (voorlopig) mee aan de leiding met Beerschot, Lommel en Westerlo.

Selectienieuws

Bij de bezoekers ontbreken Kotysch en Kehli. De thuisploeg moet het zonder N'Dao, Filipovic, Navarro en Verhulst.

