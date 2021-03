Union wint felbevochten Zwanze Derby en is de oververdiende kampioen in 1B

Union is de oververdiende kampioen van 1B. Het speelde in de Zwanze Derby allerminst haar beste partij van het seizoen, maar trok de driepunter over de streep. In het Dudenpark werd het 2-1. Undav opende de score, Lavie maakte meteen gelijk. Nog in de eerste helft lukte François de winning goal.

Union nam de partij meteen in handen. RWDM kreunde onder de druk, maar kreeg toch de eerste grote mogelijkheid: Le Joncourt vergat de strakke voorzet van Claes in doel te leggen. Op het kwartier was het raak aan de overkant. Een ongevaarlijke vrije trap van Teuma werd door Sadin slecht verwerkt. Undav nam het geschenk aan en knalde het leer droog tegen de touwen: 1-0. De champagneflessen konden al koud gezet worden.

Het eerste karton was nog niet uitgepakt of RWDM had de bordjes alweer in evenwicht gehangen. Knap voorbereidend werk Nzuzi; beheerste afwerking van Lavie. Putte RWDM moed uit die gelijkmaker of was Union aangeslagen? Hoe dan ook waren het de bezoekers die enkele keren erg dichtbij een tweede treffer kwamen. Moris had een fantastische redding in huis om de volley van Lavie uit de bovenhoek te ranselen. Claes zag zijn schot dan weer afgeblokt na een knappe collectieve aanval. Niet veel later kwamen geel-blauw ietwat gevleid op voorsprong. Jordanov zette de bal voor, aan de tweede paal stond François te wachten om de 2-1 in doel te koppen.

Lavie bleef de bedrijvigste bezoeker. Na tien minuten in de tweede helft was hij eerder op de bal dan Moris en liet hij de netten trillen. Tot ontsteltenis van RWDM keurde ref Pirard het doelpunt af voor een voorafgaande duwfout van Lavie. Een discutabele beslissing.

En topschutter Dante Vanzeir? Die was onzichtbaar, tot minuut 72. Knappe deviatie van de Limburger op een vrije trap van Teuma, maar Sadin schudde een schitterende reflex uit de mouwen. Sadin had niet veel later nog een prima redding in huis om Undav van de verlossende derde treffer te houden, na een vinnige tegenaanval.

RWDM probeerde nog een slotoffensief in mekaar te knutselen, maar was niet bij machte om de Union-verdediging in verlegenheid te brengen.

Zo kroonde Union zich tot oververdiende kampioen in 1B. Na een aarzelende start (acht op vijftien) pakte de ploeg van Felice Mazzu uit met een onwaarschijnlijke 51 op 54. Soms zeggen cijfers alles. Na 48 jaar maakt Union komend seizoen haar wederoptreden op het hoogste niveau.