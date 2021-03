Uitgerekend in de Zwanzenderby kan Union de kroon op het werk zetten

Na een maandenlange demonstratie kan Union zaterdagavond de kroon op het werk zetten. Uitgerekend in de Zwanzenderby kunnen de troepen van Felice Mazzu de titel in 1B pakken.

De vraag is al lang niet meer of Union de titel zal pakken, maar wel wanneer. De traditieclub freewheelt al maanden door 1B. In die mate zelfs dat het team van Mazzu met nog zes wedstrijden te gaan zaterdag de titel al kan pakken tegen RWDM. Zo kan Union, elfvoudig landskampioen, voor het eerst in 48 jaar de poort naar de hoogte klasse openbeuken.

RWDM heeft dan wel niets meer te winnen of het verliezen, het zal maar wat graag roet in het eten gooien. De ploeg van Vincent Euvrard zal dat wel moeten doen zonder Terki en Nangis, die allebei geelgeschorst zijn.

In september klopte RWDM Union, maar in de twee laatste confrontaties trok geel-blauw telkens aan het langste eind.

De champagneflessen staan al koud in het Dudenpark. Kan het (coronaproof) feestje zaterdag losbarsten voor Mazzu en co? De Zwanzenderby van vanavond is live te volgen op Voetbalkrant.com.