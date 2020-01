Westerlo blijft in de mist steken op gelijkspel en verspeelt leiding in tweede periode aan Virton

Westerlo en Roeselare konden in een onderling duel opnieuw proberen om goede zaken te doen in de tweede periode. Vooral de Kemphanen zaten in een goede flow met een 9 op 9. Westerlo trachtte dan ook naarstig om opnieuw de volle buit thuis te houden, maar moest genoegen nemen met een puntje.

Ook in Westerlo hing een zekere mist, weliswaar bijlange niet zo erg als in Charleroi. Blijkbaar werd het zicht van de spelers toch enigszins belemmerd, want ze vonden mekaar slechts moeizaam. Het meeste initatief kwam van Westerlo, dat de bal rustig rondspeelde, maar geen openingen vond.

Roeselare loerde op de tegenaanval en kwam een paar keer tot een schuchtere doelpoging. Meer dan dat was het ook niet. Een bal tussen de palen mikken bleek voor beide elftallen lange tijd een zware opdracht. Logisch dus dat ook de doelpunten op zich lieten wachten.

Vinniger Westerlo

Westerlo kwam wel iets vinniger uit de kleedkamers en haalde meermaals de achterlijn in de eerste tien minuten na de koffie. Na één van deze fases mocht Brüls een hoekschop trappen. Dewaele kon met zijn hoofd net niet bij de bal. Buyl zette zijn voet tegen een voorzetschot van Remmer en mikte het leer zo naast doel.

Het was ook niet simpel voor de thuisploeg, die organisatie van het defensief ingestelde Roeselare uit verband spelen. Aan goede wil ontbrak het de Kempenaars niet: ze bleven aanvallen. Een kleine twintig minuten voor tijd werd de dreiging ook concreter: Biebauw haalde een schot van Brüls uit zijn rechterbenedenhoek.

Plots twee goals in twee minuten

Hierna werd er dan toch gescoord, eerst door Roeselare tegen de gang van het spel in. Sy nam Özer te grazen met een schot van buiten de rechthoek. Westerlo sloeg meteen terug. Na een vrijschop ontstond er geharrewar voor doel en Dewaele prikte van dichtbij de 1-1 binnen. Voor de verdediger zijn tweede doelpunt in een week tijd.

Kort nadien vierden de jongens van Bob Peeters ei zo na een olympisch doelpunt. Biebauw was bij de pinken en bokste de bal uit zijn doelvlak. In de blessuretijd bereikte een hoekschop van Brüls nog de vrijstaande Keita, die de bal in één tijd over knalde. Zo bleef het dus bij deze puntendeling, waardoor Virton de leiding in de periodestand overneemt van Westerlo.