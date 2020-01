Leider in tweede periode op zoek naar vierde opeenvolgende overwinning

De strijd om de tweede periodetitel in 1B gaat onverwoed verder met zaterdagavond een duel tussen twee ploegen die nog kans maken. Westerlo staat er wel het beste en heeft drie punten meer dan Roeselare. Loopt de leider verder uit of kunnen de West-Vlamingen de kloof dichten?

Met een 9 op 9 heeft Westerlo zich van een schijnbaar kansloze positie naar de kop van de tweede periode gevoetbald. Met Vetokele en Buyl zijn er spelers opgestaan die voordien minder impact hadden, Brüls scoort tegenwoordig in elke match en ook op zijn andere sterkhouders kan Westerlo nog steeds rekenen. Het is nu zaak om deze lijn te kunnen aanhouden.

Roeselare wacht al vier wedstrijden op zege

Want in 1B loert onregelmatigheid altijd om de hoek en Roeselare doet het een stuk beter dan in het seizoensbegin. In de jongste vier matchen kon het wel niet meer winnen. Drie opeenvolgende gelijke spelen werden opgevolgd door een thuisnederlaag tegen Virton. Toch kan de wedstrijd in Het Kuipje een springplank zijn om zich weer mee bovenaan te nestelen in de periodestand.

Gboho kan in principe volgende week opnieuw aansluiten bij de Kemphanen. Hij is de enige afwezige in de kern van Bob Peeters. Bij Roeselare zijn Vanbelle (heup), Van Cauwenberge (quadriceps) en Holmes (hoofd) out. Naessens en Rommens maken wel de verplaatsing naar hun ex-ploeg.