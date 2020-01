16 Op een hoekschop van Brüls komt Vetokele wel voor Vanhamel. De Angolees kopt over.

15 Vanhamel houdt ook Brüls van 0-1

Via Prychynenko komt de bal ongewild bij Brüls, die zo alleen voor Vanhamel verschijnt, maar die is met een beenveeg alweer de reddende engel voor Beerschot.

14 Vetokele stuit op Vanhamel

Vetokele profiteert van een misverstandje achterin bij Beerschot en is sneller op de bal dan Frans.. Vanuit een erg scherpe hoek stuit de spits op Vanhamel.

10 Een voorzet van Ibara zorgt even voor een heet standje. De thuisaanhang dacht een hoekschop mee te krijgen, maar het is een doeltrap voor Özer.

6 Westerlo kwam langs links ook al een keertje door via Brüls en Buyl, een fase die uiteindelijk werd afgevlagd voor buitenspel. Voorts is het toch vooral Beerschot dat initiatief neemt in de openingsminuten.

2 Prychynenko kopt een hoekschop over.

1 De bal rolt op het Kiel!

De aftrap is gegeven in deze topper in de tweede periode.

1 Beerschot-Westerlo: 0-0