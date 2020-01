Beerschot hijst zich met eerste zege in 2020 voorlopig op kop in tweede periode

In 1B is in de tweede periode haast elke match eentje met grote gevolgen en zo speelde zich er ook een ontmoeting af op het Kiel. Beerschot en Westerlo keken mekaar in de ogen. De thuisploeg boekte een langverhoopte overwinning dankzij een prima tweede helft en een doelpunt van Loris Brogno.

De goede intenties waren volop aanwezig bij Beerschot, dat dan ook initiatief trachtte te nemen. Alleen schortte er na de betere acties iets aan de voortzetting. Rond het kwartier was Westerlo wel plots driemaal gevaarlijk. Eerst nadat Frans dacht de bal af te schermen. Dat dreigde mis te gaan doordat Vetokele er nog bij kon. De hoek was voor hem te scherp om Vanhamel nog te verrassen.

Een minuutje nadien verscheen Brüls alleen voor doel nadat hij Prychynenko op snelheid pakte. Vanhamel was met een beenveeg opnieuw de reddende engel voor de thuisploeg. Op de hoekschop die volgde zag de doelman wel Vetokele voor hem opduiken in het luchtduel. De Angolees kopte over.

Zweefduik Özer

In het kleine halfuur dat nog volgde in de eerste helft was het in de zone van de waarheid langs beide kanten net niet scherp genoeg. Westerlo schrok het meest toen Van Den Bogaert een voorzet richting eigen doel werkte. Veel kracht zat er niet op de bal en de zweefduik van Özer was ruimschoots voldoende om een owngoal te verijdelen.

Beerschot kwam wel met meer snedigheid en vooral meer diepgang uit de kleedkamers. Zo brak Bourdin door, alvorens rakelings voorlangs te knallen. Tissoudali schakelde met een enkele schitterende bewegingen een paar verdedigers uit, maar besloot dan nog breed te spelen op Ibara. Die tikte binnen, maar stond duidelijk buitenspel.

Schijn bedriegt

Diezelfde Ibara kon kort nadien een voorzet van Holzhauser slechts lichtjes beroeren met het hoofd. Twintig minuten voor affluiten was het toch raak. Holzhauser pikte een afvallende bal op en diens lage voorzet werd ontzet in de voeten van Brogno. Die leek aanvankelijk te lang te aarzelen, maar werkte alsnog de 1-0 tegen de netten.

Brogno stond amper zeven minuten op het veld toen hij de 1-0 lukte en zijn ploegmaat Tissoudali zorgde bijna voor een verdubbeling van de score door een diepe bal beter in te schatten dan Özer. De Nederlandse Marokkaan duwde de bal voorbij de doelman van Westerlo. Dewaele was wel goed gevolgd om nog op te ruimen.

Eerste zege Beerschot in vijf matchen

Die legde zelf nog eens aan in de extra tijd, maar knalde naast. Westerlo kreeg in de tweede helft geen greep meer op het middenveld en moest met lege handen huiswaarts. Beerschot knoopt na een 2 op 12 aan met een zege en staat zowaar meteen opnieuw op kop in de tweede periode. Voorlopig althans. Virton, de leider na de vorige speeldag, komt zondag pas in actie.