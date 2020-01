Herstelt Beerschot zich na het 'spuitbus-incident' of doet Westerlo uitreputatie alle eer aan?

Er is heel wat veranderd sinds Beerschot midden december is gaan winnen in Het Kuipje. De ploeg van Hernan Losada moet het sindsdien zonder overwinning stellen. Westerlo begon aan een remonte, maar kreeg op de vorige speeldag wel te maken met puntenverlies.

Na een goede start is Beerschot door een 2 op 12 weggezakt naar de vierde plaats in de tweede periode. Er was een uitschuiver in Lommel, twee hardbevochten gelijke spelen in eigen huis en dan dat moment in Virton wanneer Beerschot een bepalend doelpunt tegen kreeg dat niet gevalideerd moeten worden. Wat de omstandigheden ook zijn: de Mannekes kunnen nog wel eens een zege gebruiken.

Met een 9 op 9 had Westerlo zich opnieuw in de strijd om de periodetitel geknokt. Een vierde opeenvolgende overwinning had ook nog gekund gezien het overwicht in de thuismatch tegen Roeselare, maar de bezoekers bleken moeilijk te ontwrichten en niet alle momenten werden optimaal benut. Dat wil Westerlo wel doen waar het het dit seizoen zo goed doet: buitenshuis.

Geen Biset

Beide teams komen nog volop in aanmerking voor de tweede periode en hopen dus om dit weekend een goede zaak te doen. Westerlo moet het wel stellen zonder zijn geschorste aanvoerder Maxime Biset. Gboho geraakt bij de Kemphanen nog niet wedstrijdfit.

