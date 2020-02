OHL zet scheve situatie recht in twee minuten tijd

OHL kon na een 1 op 6 met een thuiszege weer in het spoor geraken van Beerschot, Virton en de andere ploegen die meedoen voor de tweede periodetitel. Die kans mocht het dus niet laten liggen. Ondanks dat het op achterstand kwam hield OHL toch de punten thuis tegen Roeselare.

OHL maakte zoals verwacht het spel. In het openingskwartier vond het geen openingen, maar nadien nam de druk stilaan toe. Van Hyfte werd een keertje vrijgespeeld, zijn voorzetschot ging voorlangs. Mercier legde aan en dwong Biebauw tot een redding. Nadien kwam Roeselare er een paar keer uit en die verwittigingen moest de thuisploeg ter harte nemen.

Andzouana zette door in een duel en kreeg de bal zo bij Nouri, die - weliswaar vanuit buitenspel - de 0-1 binnenlegde. Het thuispubliek begon net wat te morren, maar dan zette OHL de scheve situatie in welgeteld twee minuten helemaal recht.

Van 0-1 naar 2-1

Mercier zwierde een fraaie voorzet richting tweede paal. Van Hyfte kopte van dichtbij raak. Henry probeerde de bal ook nog te beroeren, maar dat was niet meer nodig. Een minuutje nadien prijkte zijn naam wel op het scorebord. Henry kon niet meer missen toen Sowah hem met een lage voorzet de 2-1 op een schoteltje aanbood.

Henry kon zich tegen Voet nog eens doorzetten, maar stuitte op Biebauw. Het volgende doelpunt kon ook nog aan de overzijde vallen via een opportunistische trap van Tulio. De bal leek in de linkerbovenhoek te dwarrelen. Dat was buiten Keet gerekend, die wel alles uit de kast moest halen om de 2-2 te voorkomen.

Hoge pressing van Henry

Dan was het weer aan OHL, met Mercier die vanop rechts opnieuw een prima voorzet leverde. Aguemon kopte te snel naar de grond. In het eerste kwartier van de tweede helft ging het qua doelgevaar weer wat liggen. Er kon wel nog altijd op de vechtlust van Henry gerekend worden. Die bracht Biebauw in de problemen door hoog druk te gaan zetten.

Het werd hierna nog een lang uitgesponnen actie. Mercier plaatste de bal uiteindelijk van aan de rand van het strafschopgebied naast. Een kwartier voor tijd had Henry de match moeten beslissen. De maker van de 2-1 verscheen alleen voor doel, maar besloot deze keer voorlangs. Een paar minuten later prikte Roeselare nog eens: nadat een ploegmaat de bal nog net binnen hield, schoot Andzouana van in de zestien over.

Kansen op 2-2 en 3-1

Ook Nouri kreeg nog een kans op de 2-2, maar liet de bal te ver van de voet springen. Tegelijkertijd bleef ook Leuven zoeken naar een volgend doelpunt. Duplus knalde nipt voorlangs. Geen al te erg voor de thuisploeg dat die derde treffer uitbleef, want met 2-1 na negentig minuten waren de drie punten ook binnen. Roeselare moet het na deze nederlaag stellen met een 1 op 9.