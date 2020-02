OH Leuven doet het nu al stormen in 1B en komt naast Beerschot in de stand na makkelijke zege tegen Lommel

OH Leuven wil voor een unicum zorgen en beide periodes winnen. Dan moest het natuurlijk ook voorbij Lommel raken in eigen huis. De Limburgers willen vooral Roeselare en Lokeren afhouden in de strijd tegen degradatie.

OH Leuven wil naar 1A en als het even kan zonder een promotiefinale te moeten spelen. Door het puntenverlies van Beerschot in Roeselare op vrijdagavond konden ze voorlopig naast de Mannekes komen in de stand van de tweede periode.

Dat deed Euvrard met de verwachte namen, een honderdtal supporters van Leicester City kwamen mee een Leuvens feestje vieren. Peter Maes kon niet rekenen op Aabou en posteerde Babou dan maar in zijn plaats.

Boeken voor rust al dicht

De thuisploeg toonde zich van meet af aan de gretigste, maar de listige balletjes van Mercier kregen steevast net niet de goede opvolging in de grote rechthoek en zo was het een halfuur wachten tot Van Den Bergh de 1-0 tegen de touwen wist te koppen op aangeven van Aguemon.

Nog voor rust was de match wel gespeeld, want Tshimanga had balverlies van Lommel met een droge knal via Svedkauskas en de paal helemaal afgestraft: 2-0 bij de pauze en zo ook eigenlijk de angel uit de wedstrijd.

Zoutloze tweede helft

Na de pauze probeerde Lommel wel - Peter Maes had al twee keer gewisseld bij de rust. Maar tot echt veel kansen kwam het niet. Leuven van zijn kant teerde op de dubbele voorsprong en hield het al bij al makkelijk gesloten. Perbet zorgde in de slotminuut nog voor het orgelpunt.

Met de inhaalmatch van dinsdag tegen Union in het verschiet werd het gaspedaal niet té diep ingedrukt - met oog op het thuisvoordeel in een eventuele promotiefinale kan dat ook nog een belangrijke wedstrijd zijn. Maar Leuven droomt van meer en als het zijn drie resterende matchen in de tweede periode nog wint, is het unicum normaliter een feit.