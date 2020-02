Westerlo hijst zich mee aan de leiding in periode 2; enkel mirakel kan Lokeren nog van POIII redden

Westerlo versloeg vanavond Lokeren, dat met nog drie speeldagen te gaan liefst zeven punten achterstand telt op de veilige zesde plaats. Westerlo doet met deze overwinning weer volop mee in periode twee en komt naast Virton, Beerschot en OHL mee aan de leiding.

Na vijf minuten ging Defourny gruwelijk in de fout op een schotje van Van Eenoo. De bal overschrijdde de lijn net niet. Nauwelijks enkele minuten later hield de Lokeren-doelman Vetokele met een schitterende voetveeg van een doelpunt. Ook Lokeren stak de neus aan het venster: Van Moerzeke, die voor de eerste keer in de basis startte, besloot hard op de vuisten van Ozer.

Na dik twintig minuten liet Brüls zich voor de eerste keer opmerken. Hij kreeg te veel tijd op de rand van zestien meter en plaatste de bal fraai voorbij een kansloze Defourny. Amper een paar minuten werd het al 2-0, wanneer Dewaele -in tegenstelling tot de Lokerse defensie- wél attent reageerde en de vrije trap van Brüls tegen de touwen ramde.

Lokeren leek niet aangeslagen en vond al snel de aansluitingstreffer. In de 32ste minuut rondde Benchaib een knappe aanval af, op aangeven van een hard werkende Van Moerzeke. Vlak voor rust diepte Westerlo de kloof terug uit. Abrahams kreeg andermaal te veel tijd. Met zijn tiende doelpunt van het seizoen zette hij Westerlo op rozen. Een zware dreun voor Lokeren, vlak voor de pauze.

Westerlo begon ook het beste aan de tweede helft, vaak onder impuls van een ijzersterke Christian Brüls, die er duidelijk zin in had. En Lokeren? Zij konden nauwelijks de illusie wekken dat ze in een comeback geloofden. Tot grote kansen kwam Westerlo in het vierde en vijfde kwartier nauwelijks, maar met talloze stilstaande fases zorgden ze toch voor gevaar.

Voor Westerlo hoefde het niet meer, terwijl Lokeren niet bij machte was om terug spanning in de wedstrijd te brengen. Op een schuchter kopballetje van Van Damme na viel er geen mogelijkheid voor de bezoekers te noteren. Tot vijf minuten voor tijd. Lokeren kwam dan toch eens opzetten en Beridze kon fraai afwerken. Het Lokerse slotoffensief leverde echter niets meer op.

Hierdoor lijkt POIII stilaan onvermijdelijk voor Lokeren, terwijl Westerlo zich mee aan de leiding hijst in de tweede periode.