Zorgt Westerlo voor een leiderskwartet in 1B of grijpt Lokeren zijn laatste strohalm om POIII te ontlopen?

Nu Ciara eindelijk is gaan liggen, ontvangt Westerlo Lokeren in alweer een belangrijke partij in 1B. De belangen voor beide ploegen zijn om diverse redenen cruciaal. De mannen van Peeters kunnen mee aan de leiding komen in de tweede periode, terwijl Lokeren moet winnen om POIII te onlopen.

Westerlo hijst zichzelf bij winst tegen hekkensluiter Lokeren mee aan de leiding in de razend spannende tweede periode, naast Beerschot, Virton en Oud-Heverlee Leuven. Na een knappe negen op negen haalden de mannen van Bob Peeters slechts een op zes uit de laatste twee confrontaties. De Kemphanen hebben het moeilijk om de drie punten in het Kuipke te houden. Van de laatste zes thuiswedstrijden werd er amper een winnend afgesloten. Het is stilaan do or die voor Lokeren. Met nog vier wedstrijden te gaan tellen ze nu al zeven punten minder dan Lommel, dat op de veilige zesde plaats staat. Winst bij Westerlo is dan ook een must als ze POIII nog willen ontlopen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de Waaslanders wonnen amper een van de laaste twaalf wedstrijden. Stijn Vreven kan geen beroep doen op Davino Verhulst (familiale redenen). Daarnaast zijn N'Dao, Filipovic en Hajric geblesseerd. Ramazani, wiens broer voor Manchester United speelt, zit voor het eerst in de selectie. Ook de jonge Parmentier, die onlangs een goede beurt maakte bij zijn debuut, is terug geselecteerd. Volg deze levensbelangrijke wedstrijd hier live vanaf 20.30H. Ontdek hier de voltallige selectie voor de uitgestelde wedstrijd van morgenavond.👊

➡️ https://t.co/SmpycV4o2n#WESLOK pic.twitter.com/h4GjDrDkku — Sporting Lokeren (@KSCLokeren) February 11, 2020





Volg Westerlo - Sporting Lokeren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.