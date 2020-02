Beerschot houdt punten thuis ondanks wereldgoal van Van den Bergh en is voorlopig alleen leider in tweede periode

Het spetterde op het Kiel, want het was money time voor zowel Beerschot als OHL, die mits winst in de razendspannende tweede periode een gouden zaak konden doen. Het venijn zat in de tweede helft. Een weergaloze omhaal van Van den Bergh volstond niet om de twee treffers van Beerschot uit te wissen.

De intensiteit was bij beide teams wat je mocht verwachten voor zo'n levensbelangrijk duel. In de eerste twintig minuten verliep dat zonder eindproduct, maar dat veranderde toen Ibara goed opdook aan de eerste paal. De spits duwde de lage voorzet van Holzhauser tegen de dwarsligger.

Een paar minuten later was het Beerschot dat dankzij het doelhout behoed werd voor een achterstand. Sowah kopte de voorzet van Aguemon op de paal. Voorts veel strijd, maar al bij al weinig kansen. Ondans de goede wil langs beide kanten bleef het bij elk één bijzonder dreigende actie voor de koffie.

Tissoudali breekt de ban

Na de hervatting was het niet lang meer wachten op het openingsdoelpunt. Ibara glipte door de buitenspelval, deed het vervolgens eerst niet goed, maar bereikte in tweede instantie wel Tissoudali. Die punterde de 1-0 tegen de netten. Zuur voor OHL, dat in de eerste helft toch het meeste balbezit had en voor de meeste doelpogingen tekende.

Het had wel snel gelijk kunnen staan. Na een afgeweken schot van een ploegmaat kopte Henry naast. Het was Beerschot dat het best zijn momenten greep en de duels won wannneer het moest. Frans kopte aan de tweede paal raak op de hoekschop van Holzhauser: 2-0.

Geen 3-0

Een paar minuten liet scheidsrechter D'Hondt verder voetballen nadat Schuermans een overtreding claimde. Beerschot trof opnieuw de staak, via een schot van Tissoudali. Aan de overzijde knalde de ingevallen Perbet het leer tegen de netten, maar er was al gevlagd voor buitenspel.

OHL bleef wel proberen. Op een eerstvolgende schietkans bracht Vanhamel nog redding, maar zelfs hij had geen antwoord op de fenomenale omhaal van Van den Bergh, die monden deed openvallen van verbazing. Uitgerekend de voormalige Beerschot-man solliciteerde bij zijn terugkeer op het Kiel naar de prijs voor doelpunt van het jaar.

Lonken naar Westerlo en Virton

Niet dat zijn ploeg er veel mee vooruit geholpen is, want OHL moest toch met lege handen huiswaarts. Als het wil promoveren, zal dat wellicht via promotiefinales moeten gebeuren. Beerschot gaat voorlopig alleen aan de leiding in de tweede periode en zal met veel interesse uitkijken naar de matchen van Westerlo en Virton.