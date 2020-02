Cruciale clash op het Kiel: twee van de vier leiders willen hand uitsteken naar periodetitel

Naast de aandacht voor de terugkeer van Jan Van den Bergh zal vooral op sportief vlak de spanning te snijden zijn vrijdagavond op het Kiel. Liefst vier ploegen staan aan de leiding in de tweede periode, maar dat zal na afloop van Beerschot - OHL niet meer het geval zijn.

Na de schok van de nederlaag in Virton - Beerschot hoopt nog altijd op een kans om die recht te zetten - hebben de troepen van Hernan Losada zich goed herpakt. Ze vormen wel nog altijd geen scoringsmachine. Beerschot maakte zowel tegen Westerlo als in Roeselare telkens één doelpunt. In die eerste wedstrijd volstond dat voor de overwinning, vorige vrijdag werd het een gelijkspel.

OHL heeft in de tweede periode lang achter de feiten moeten aanlopen, maar heeft zich met twee verdiende thuiszeges oprij toch in een positie genesteld die het afwenden van promotiefinales nog mogelijk maakte. In de inhaalmatch tegen Union was het met tien man wel hard knokken om een puntje thuis te houden, wat vooral lukte dankzij een uitstekend keepende Henkinet.

Welke rol voor Van den Bergh?

Beerschot kan dit seizoen geen beroep meer doen op de uitgevallen Loris Brogno. Het moet het ook nog stellen zonder Vancamp en Seigers, maar hoopt Sanusi te recupereren. Langs Leuvense zijde blijven Kotysch en Kehli revalideren. Voorts is het uitkijken wie de voorkeur krijgt onder de lat en welke rol er is weggelegd voor Van den Bergh, die voor het eerst sinds zijn vertrek bij Beerschot terugkeert op het Kiel.

