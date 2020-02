Virton komt mee aan de leiding in de tweede periode dankzij een overwinning op het veld van Sporting Lokeren

Virton heeft deze namiddag met 0-2 gewonnen op het veld van Sporting Lokeren. Stélvio en Lucas Ribeiro Costa zorgden voor de doelpunten. Lokeren speelde bijna een uur met tien man na een rode kaart voor Mpati. Op het einde kreeg ook Beridze nog rood.

Sporting Lokeren begon goed aan de wedstrijd en ze kregen twee kopbalkansen via Beridze en Van Damme. De kopbal van de flankaanvaller ging naast en Van Damme kopte in de handen van Moris.

Bij de eerste kans van Virton was het meteen prijs. Lecomte gaf een korte corner en Claes bracht daarna de bal in het pak. Stelvio troefde daarbij De Witte af en zijn kopbal ging naast Defourny in doel: 0-1.

Mpati

Lokeren kon er niet veel meer tegenover zetten en na een half uur moesten ze zelfs met tien man verder. Mpati haalde een doorgebroken speler neer en daarbij gaf de scheidsrechter hem een rode kaart.

Iets voor de rust moet Benchaib naar de kant met een blessure en hij werd vervangen door De Jonghe. Na de wissel kregen we geen kansen meer te zien langs beide kanten en 0-1 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

Het begin van de tweede helft had zeer weinig om het lijf. Virton probeerde af en toe wel via Claes en Lecomte, maar Defourny stond telkens goed in de weg. Aan de overkant had Beridze een goede actie in huis, maar zijn schot ging over.

In het slot probeerde Lokeren nog, maar ze konden niet meer scoren. De bezoekers vonden de weg naar het doel nog wel. Turpel trapte eerst op de paal, maar Lucas Ribeiro Costa was goed gevolgd om de 0-2 binnen te duwen. Beridze kreeg nog rood, waardoor Lokeren nog even met negen man verder moest, maar er veranderde niets meer. Virton komt dankzij deze 0-2 overwinning mee aan de leiding in de tweede periode. Sporting Lokeren blijft moederziel alleen laatste en mag zich opmaken voor de play-downs.