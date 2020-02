Beerschot gaat in slotfase op en over Lommel en doet gouden zaak in strijd om tweede periodetitel

Beerschot heeft zondag met 2-1 gewonnen van Lommel. Het doet zo een gouden zaak in de strijd om de tweede periode.

De Kielse Ratten waren baas in de eerste helft, maar scoren lukte niet. Vroeg in de tweede helft werd het nog erger: Aabbou bracht Lommel tegen de gang van het spel in op voorsprong. Gejuich in Westerlo, gevloek in Roeselare.

Maar Beerschot stelde alsnog orde op zaken. Twintig minuten voor tijd maakte Noubissi gelijk, tien minuten later zorgde hij ook voor de 2-1.

Beerschot komt zo naast Westerlo in de tweede periode. Westerlo heeft een gewonnen wedstrijd meer, maar Beerschot mag de -verloren- match tegen Virton -wellicht- opnieuw spelen. Beerschot lijkt zo op weg naar de tweede periode en de promotiefinale.