Promotiefinales komen eraan: Teuma de held van Union in knotsgek spektakelstuk in Leuven

OHL en Union moesten allebei winnen om nog een sprankeltje hoop op de tweede periodetitel te behouden. Dat kon dus wel spektakel brengen, en of dat het geval was! Union gaf net als tegen Roeselare een ruime voorsprong uit handen, maar dan moest Teuma nog toeslaan.

Union was van bij de aftrap voetballend de betere ploeg, al was er geen doelgevaar te bespeuren, tot ze bij Leuven net voor het einde van het openingskwartier geen gebruik maakten van een mogelijkheid om de bal te ontzetten. Het schot van Nielsen week dan nog af op Schuermans en zo stond het 0-1.

Onoordeelkundig uitkomen van Kristiansen toen Van Hyfte Henry diep stuurde, gaf OHL de kans om terug in de match te komen. Henry omzeilde de Noorsde doelman en schoof de gelijkmaker in het lege doel. Union was niet onder de indruk en beslechtte het pleit in een tijdsspanne van drie minuten in zijn voordeel.

Altijd weer Sigurdarson

Henkinet had eerst nog knap redding gebracht op de schoten van Sigurdarson en El Banouhi. De hoekschop die volgde, werd door de bezoekers mooi uitgespeeld. Een raak schot van Sigurdarson bracht Union opnieuw op voorsprong. De IJslander lag ook aan de basis van het volgende doelpunt, deze keer met een gekruist schot. Henkinet kon er nog wel bij, maar Bah kon in de herneming niet meer missen: 1-3.

OHL legde zich niet zomaar bij de nederlaag neer en kwam na de koffie met verse moed uit de kleedkamers. Het claimde een strafschop toen Kristiansen bij een tussenkomst Henry raakte. Scheidsrechter Boterberg zag er geen graten in. Aan de overzijde viseerde de onvermijdelijke Sigurdarson de verste hoek, Henkinet zweefde in hoekschop.

Van 1-3 naar 3-3... naar 3-5

Leuven bleef wel met veel engagement voetballen. Euvrard gooide al zijn offensieve troeven erin, OHL verzette de bakens. De trap van Maertens bracht de spanning helemaal terug (2-3). Vier minuten later kopte Perbet raak, weliswaar vanuit buitenspel volgens de lijnrechter en dus ging het feestje niet door. De kopbalgoal van Henry telde wel; 3-3 dus!

Daarmee was het nog niet afgelopen. Teuma rukte op en bij OHL bleven ze wijken. De middenvelder trapte dan maar de 3-4 binnen. Bij een volgend schot van Teuma trilde de dwarsligger. De Fransman zou toch nog aan een tweede doelpunt geraken. Na een tussenkomst van Van den Bergh floot Boterberg strafschop en die ging er ook nog in. OHL mag de tweede periodetitel definitief vergeten: er komen zeker promotiefinales.