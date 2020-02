OHL en Union spelen laatste troeven uit in tweede periode en moeten dus voluit gaan

Nog een waterkansje hebben ze slechts, maar zolang die er is, zullen OHL en Union die kans wel willen grijpen om alsnog een gooi te doen naar de tweede periodetitel. Beide teams kunnen enkel met een zege vrede nemen en dat zou dus wel een leuke match kunnen opleveren.

Twee thuiszeges op rij brachten Leuven in een positie om een promotiefinale overbodig te maken, maar dan volgde een verplaatsing naar het Kiel. Het was erop of eronder en OHL trok nipt aan het kortste eind, ondanks dat het geen onaardige match speelde. Het heeft wel tot gevolg dat het nu 6 op 6 moet pakken en het niet eens zeker is of dat wel zal volstaan.

Het is nog minder waarschijnlijk dat twee zeges Union - dat een punt minder telt dan OHL - nog aan een periodetitel kan helpen, maar zolang het nog kan, moeten de Brusselaars er voor gaan. Sowieso moet Union dit weekend de kloof met de leiders verkleinen, anders is het mathematisch uitgeteld. Maar is het al bekomen van de mentale tik vanop de vorige speeldag, toen het een 3-0-voorsprong uit handen gaf?

Deze keer wel doelpunten?

Kehli, Kotysch en Limbombe hebben nog niet kunnen aansluiten en op training en zullen dus niet opgesteld worden langs Leuvense zijde. Mbombo is ziek en twijfelachtig. Croizet wordt achter de hand gehouden voor een eventuele promotiefinale. Bij Union ontbreken Perdichizzi, Pocognoli en Tabekou wegens blessures. Tien dagen geleden was er nog de inhaalmatch OHL - Union uit de eerste periode. Het bleef toen bij 0-0.

