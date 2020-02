Lokeren toont dat het nog leeft, maar moet vrede nemen met een punt op het veld van Roeselare

Roeselare - Lokeren eindigde zaterdagavond op 2-2. Een gelijkspel waar vooral de thuisploeg blij mee mag zijn.

Lokeren schudde alle extrasportieve problemen van zich af en kwam al na twee minuten op voorsprong via Van Moerzeke.

De bezoekers gingen op zoek naar de 0-2, maar vonden die niet meer voor de pauze. Net voor het uur maakte Godwin gelijk, maar amper één minuut later bracht Amano Lokeren opnieuw op voorsprong.

Lokeren verdiende de zege, maar Godwin maakte er met zijn tweede van de avond 2-2 van. Voet kreeg zelfs nog dé kans op 3-2, maar de centrale verdediger trapte over. 2-2 was de eindstand. Roeselare laat zo dure punten liggen in de strijd om de play-downs te vermijden.