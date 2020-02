Lommel houdt punt thuis in nerveuze match; Roeselare veroordeelt tot POIII

In een erg nerveuze wedstrijd is Lommel in zijn opzet geslaagd: het speelde 0-0 gelijk tegen een onmondig Roeselare, dat zo veroordeelt is tot POIII. De partij was niet om aan te zien, de zenuwen stonden veel te strak gespannen.

Lommel stak meteen de neus aan het venster, maar de kopbal van Neven ging net over de lat. Lommel eiste het meeste balbezit, zonder doelgevaar weliswaar. Allemaal goed voor Roeselare, dat heel defensief aan de wedstrijd startte.. In minuut twintig werden de toeschouwers wakker geschud wanneer Samson door de buitenspelval geloodst werd. Hij week echter te ver uit en besloot vanuit een scherpe hoek voorlangs. Daarna verwaterde de partij compleet. Beide ploegen wilde vooral geen doelpunt slikken, waardoor we met een logische 0-0 gingen rusten. Vijf minuten was het ei zo na Roeselare dat aan de leiding kwam. Neven schatte een lange bal totaal verkeerd in. Naessens liet de unieke kans onbegrijpelijk liggen. Aabbou probeerde enkele minuten later, maar Biebauw gaf geen krimp. Het was pas in het laatste kwart van de wedstrijd dat de ploeg van Gamel naar voren trok. Lommel leek het noorden kwijt en vergat te voetballen, waardoor de spanning te snijden bleef. Van goed voetbal was al een hele tijd geen sprake meer. Zeven minuten voor tijd dreigde Sanyang. Zijn afgeweken schot verdween in hoekschop, tot opluchting van heel Roeselare. Aan de overzijde besloot Godwin net over, na mistasten achterin bij Lommel. Krizan kwam nog oog in oog met Biebauw, maar kon Lommel niet verlossen. Aan de overzijde kopte Casagolda nog voorlangs. Na een verre bal liet Naessens de laatste mogelijkheid liggen, waarna Lommel zich naar het einde sleepte.