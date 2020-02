Hoogspanning in Lommel-Roeselare: wie wordt de tegenstander van Lokeren in POIII?

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie in 1B ontvangt Lommel Roeselare. Een match met een torenhoge inzet, want een van deze twee ploegen wordt de tegenstander van Lokeren in de hemeltergende play-downs. Het belooft dan ook een spannende avond te worden in het Soevereinstadion.





Volg Lommel SK - Roeselare live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.