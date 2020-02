Beerschot periodekampioen na hectische wedstrijd op het veld van Sporting Lokeren

Beerschot heeft deze avond met 0-2 gewonnen op het veld van Sporting Lokeren. Het werd een zwarte avond voor de thuisploeg, want ze eindigden met negen man en in de tweede helft is de wedstrijd zelfs ontspoord, waardoor de politie op het veld moest komen.

De wedstrijd begon zeer evenwichtig met kansen langs beide kanten. Amano probeerde het twee keer voor de thuisploeg, maar de bal ging telkens over. Aan de overkant kreeg Prychynenko een mooie kans via een vrije trap, maar Defourny duwde de bal goed weg.

Na een kwartier opende Beerschot uiteindelijk de score. Een vrije trap kwam tot bij centrale verdediger Frans en hij won zijn duel van Van Damme. Defourny kon niet meer aan de kopbal en dus stond het 0-1.

Sporting Lokeren op zoek naar de gelijkmaker

Sporting Lokeren was niet van slag en ging in het laatste kwartier van de eerste helft op zoek naar de gelijkmaker. Ze kwamen er twee keer dicht bij via Benchaib en Ben Harush, maar Vanhamel stond telkens pal.

Ook in het absolute slot van de eerste helft kreeg de thuisploeg nog enkele kansen bij elkaar gevoetbald. Van Moerzeke kreeg de beste kans na sterk voorbereidend werk van Overmeire, maar de bal wilde er niet in. 0-1 was dus de ruststand, maar een 1-1 ruststand zou zeker niet onterecht geweest zijn.

Tweede helft

De tweede helft begon verschroeiend. Ben Harush ging in de fout op Mboko en daardoor kreeg hij een tweede gele kaart. Lokeren dus al snel in de tweede helft met tien verder en het werd nog erger voor de thuisploeg, want Noubissi scoorde enkele minuten later de 0-2 met een rake kopbal.

Het werd er niet beter op voor Sporting Lokeren, want ook Van Damme moest vroeger naar de kleedkamers. Sporting Lokeren moest dus nog meer dan een half uur met negen man aan de bak. Voor de supporters van de thuisploeg was de maat even vol en ze begonnen vanalles op het veld te gooien. de scheidsrechters moest de wedstrijd daardoor zelfs even stilleggen.

Beerschot periodekampioen

De wedstrijd ging daarna opnieuw verder en Lokeren kwam zelfs nog een paar keer dicht bij de 2-1 via Filipovic, Diaby en Overmeire. Het bleef echter 0-2 en daardoor is Beerschot periodekampioen. Westerlo ging deze avond namelijk met 3-1 onderuit op het veld van Union. Beerschot zal het in de promotiefinale opnemen tegen OHL. Sporting Lokeren speelt (als het faillissement vermeden kan worden) de play-downs tegen Roeselare.