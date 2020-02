Bob Peeters en Westerlo moeten het spel ondergaan bij Union en grijpen naast periodetitel

De replay Virton-Beerschot mag niet doorgaan op 2 maart, zo kreeg Westerlo voor aanvang van de verplaatsing naar Union Sint-Gillis goed nieuws. Een zege kon de Kemphanen dus mogelijk aan de periodetitel helpen, maar het draaide anders uit. Westerlo moest het onderspit delven in het Dudenpark.

De supportersbus van Westerlo zat vast op de Brusselse Ring. Een groot deel van de bezoekende fans kwam pas tien minuten na de aftrap binnen. Wellicht hadden ook zij wel snel door dat hun team het moeilijk had. Union had niets meer te winnen of te verliezen, maar pakte uit met complexloos en snel voetbal naar voren toe.

Het was dan ook de enige ploeg die in de eerste helft voor doelgevaar zorgde. Een verraderlijk balletje van Brown belandde over. Een punter van Nielsen ging nipt voorlangs. Sigurdarson viseerde de rechterhoek, Özer zweefde zijn schot uit doel. El Banouhi trapte in de kluts van in het strafschopgebied naast. Nielsen stevende op doel af, maar schoot onder druk van Dewaele nog over.

Overleven van storm tevergeefs

Kortom: kansen bij de vleet voor Union, Westerlo overleefde de storm. Een paar minuten ver in de tweede helft bleek dat tevergeefse moeite. In een betwistbare strafschopfase zag ref Verboomen een trekfout van Dewaele. Teuma trapte vanop de stip de 1-0 hoog in de touwen.

Aangezien Beerschot er goed voor stond in Lokeren, moest Westerlo twee keer scoren om zijn promotiekansen gaaf te houden. De Kemphanen moesten dus risico's nemen en zo kon het natuurlijk ook wel 2-0 worden. Brown wandelde een keertje door de bezoekende defensie. Özer moest ingrijpen op zijn lage schot.

Abrahams redt de eer voor Westerlo

Het bleek slechts uitstel van executie: met een gekruist schot maakte Sigurdarson een einde aan de droom van Westerlo. Toen het kalf eigenlijk al verdronken was, kwam er toch nog een tegenreactie van Westerlo. Abrahams schoot eerst op aangeven van Dewaele nog over, maar tikte bij een volgende aanval wel de 2-1 binnen.

Het mocht echter niet baten: het was onvoldoende voor Westerlo om zelfs maar een punt mee te nemen naar 't Kuipje. Fixelles rondde nog een prachtaanval af en legde zo de eindstand vast: 3-1. Union sluit de reguliere competitie in stijl af, Westerlo moet de periodetitel aan Beerschot laten.