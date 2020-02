Westerlo moet voluit voor winst gaan in Dudenpark om gooi te doen naar periodetitel

Uitgerekend op het veld waar het in de beker werd uitgeschakeld kan Westerlo de tweede periodetitel binnenhalen. Dan is er wel slechts één scenario mogelijk. Hoe dan ook moeten de Kemphanen in het Joseph Mariënstadion vol voor winst gaan. Een ander resultaat lijkt onvoldoende.

Thuisploeg Union is al uitgeteld voor de periodetitel en blijft dus zonder prijs achter, zonde voor een ploeg met zo'n voetballende kwaliteiten. Het demonstreerde die nog eens in de spektakelzege in Leuven en kan ook in zijn laatste wedstrijd vrank en vrij vooruit voetballen. De fans nog eens verwennen en er voor Westerlo een moeilijke verplaatsing van maken, dat is de inzet voor Union.

Bij Westerlo zijn ze ziedend dat Virton-Beerschot herspeeld gaat worden, maar de manschappen van Bob Peeters kunnen maar beter wennen aan de realiteit. Door de winnende treffer van Gboho tegen Virton ligt Westerlo nog altijd op koers om periodekampioen te worden. Als het zelf wint bij Union en Beerschot verliest in Lokeren, is het zover.

Doelpunten maken

Bij elk ander scenario moet Westerlo sowieso afwachten wat het op 2 maart gaat worden wanneer Beerschot richting Luxemburg trekt. De ploeg uit Het Kuipje heeft het voordeel dat het momenteel een match meer gewonnen heeft, maar de concurrent speelt dus nog een wedstrijd meer. Voldoende doelpunten maken kan dus wel van belang zijn.

Vier afwezigen bij Union

Doelpunten die er in het bekerduel tussen beide teams niet vielen. Union haalde het toen na strafschoppen. Het moet nu wel vier pionnen missen: naast de geblesseerden Perdichizzi, Pocognoli en Tabekou is ook de geschorste Van der Heyden er niet bij. Uitkijken welke elf Bob Peeters de wei in stuurt in de jacht op de periodetitel.