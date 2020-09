Lommel SK houdt na spectaculaire wedstrijd de drie punten thuis tegen Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen is er niet in geslaagd om de nieuwe leider te worden in 1B. De club speelde verloor deze avond met 3-2 tegen Lommel SK. De Limburgers maakten het winnende doelpunt in het absolute slot.

Lierse Kempenzonen is een aangename verrassing in 1B en vandaag konden ze zelfs de nieuwe leider worden. Ze begonnen niet slecht, want na 13 minuten bracht Petrov de bezoekers op voorsprong. Twintig minuten later kon Ugalde de bordjes echter gelijk zetten. Vijf minuten voor de rust kon Allach Lierse Kempenzonen terug op voorsprong zetten via een strafschop, maar 1-2 werd niet de ruststand. net voor het rustsignaal zorgde Neven namelijk opnieuw voor de gelijkmaker. De wedstrijd leek op een gelijkspel uit te draaien, maar in het absolute slot kregen we nog heel wat spektakel. Zo moest Lommel nog even met tien man verder na een rode kaart voor Thordarson, maar met tien man kon de thuisploeg alsnog de drie punten thuishouden. Jonathan Hendrickx zorgde namelijk nog voor de 3-2. Door deze overwinning staat Lommel SK nu op een gedeelde tweede plaats in het klassement met 4 op 9. Ook Lierse Kempenzonen heeft 4 op 9.