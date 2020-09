Seraing springt naar leiderspositie in 1B ondanks flater doelman tegen Lierse

Een wedstrijd van Seraing staat bijna garant voor doelpunten en dat was zondagavond niet anders. Op Het Lisp werd het 2-5. Door die overwinning springt Seraing naar de leidersplaats in 1B. Mikautadze was goed voor zijn tweede hattrick van het seizoen.

Na een verkenningsfase was het Seraing dat op voorsprong kwam via Mikautadze. Het was dan al zijn 7e doelpunt op 5 wedstrijden. Net voor de rust zorgde Al Badaoui voor de 0-2 ruststand met een gekruist schot. Lierse Kempenzonen stond voor deze wedstrijd op plaats 3 en kon met winst ook over Union naar de leidersplaats springen. In de tweede helft doet Jellert Van Landschoot de hoop alleszins opnieuw oplaaien. Na een gemiste strafschop werkt de goed gevolgde Van Landschoot de aansluitingstreffer tegen de touwen. Maar de volgende goal viel niet voor Lierse, wel voor Seraing. Benjamin Boulanger kon een hoekschop binnenkoppen. Enkele minuten later krijgt Seraing een vrije trap vanop zo'n 30 meter. Mikautadze probeert meteen op doel en scoort ook. Al ziet Lierse-doelman Brughmans er niet al te secuur uit in die fast. Het kan echter nog slechter voor een doelman, dat bewijst Brughmans' collega Dietsch aan de overkant. Hij duikt spectaculair op een vrij eenvoudige vrije trap en moet dan de bal lossen. Petrov scoort de 2-4 in de herneming. Als Lierse nog enige hoop koesterde om toch nog een mirakel te voltrekken, was er opnieuw Mikautadze die de hoop van Lierse teniet doet. Na een corner krijgt de vrijstaande Mikautadze bal in de stuit en hij werkt perfect af. Na zijn 4 doelpunten op de openingsspeeldag tegen Lommel, is het al de tweede hattrick van de Metz-huurling.