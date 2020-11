Rode kaart, gemiste penalty en twee afgekeurde doelpunten, Westerlo geraakt niet voorbij Club NXT

In 1A wordt er niet gevoetbald vanwege de interlands, maar in 1B gaat de competitie gewoon door. Zaterdagavond namen Club NXT en Westerlo het tegen elkaar op.

Club NXT baas

Club NXT, met Badji in de spits, begon zeer sterk aan de wedstrijd. Een combinatie tussen Sagna en Badji gaat eerst nog naast het Westelse doel maar enkele minuten later is het toch prijs voor de jongelingen van Club. Een knappe lage voorzet van Sagna wordt in doel gewerkt door Badji.

Westerlo neemt over

Nog geen vijf minuten later staat het echter alweer gelijk. Het eerste doelgevaar voor Westerlo zit er meteen in. Soumah kopt een hoekschop in doel en hangt de bordjes gelijk.

Op het halfuur scoort Westerlo opnieuw maar Cicek stond buitenspel. Het doelpunt wordt terecht afgekeurd door de scheidsrechter.

Enkele minuten voor de rust krijgen de bezoekers een penalty. Vetokele gaat spectaculair neer na een blok van Hautekiet. Maar Brüls kan niet scoren, Club-doelman Shinton pakt uit met een uitstekende parade.

Cicek scoort opnieuw (niet)

In de tweede helft scoort Cicek opnieuw maar de Turkse aanvaller werkt de bal opnieuw vanuit buitenspel in doel waardoor ook dit feestje niet doorgaat.

In de tweede helft is het doelgevaar wat minder. Westerlo-kapitein Biset krijgt wel nog een rode kaart onder zijn neus nadat hij zijn tweede gele kreeg voor het neerhalen van Sagna. De Cuyper trapt de daaropvolgende vrije trap gevaarlijk richting doel, maar de bal belandt in het zijnet.

Met de 1-1 schieten beide ploegen niet veel op. Club NXT blijft op de laatste plaats in 1B, Westerlo schuift wel een plaatsje op, van 7 naar 6, maar ziet het gat met de subtop niet echt kleiner worden.