Lommel en Westerlo schieten beide niets op met een gelijkspel

Lommel en Westerlo speelden zaterdagavond gelijk in 1B. Beide ploegen schieten niets op met een punt.

Lommel was de betere ploeg in de eerste helft. Na een corner valt de bal voor Neven maar hij komt net te laat om de bal binnen te werken. Neven krijgt daarna nog een kopkans maar zijn poging is te zwak.

Na twintig minuten krijgt Lommel een penalty nadat Keita zijn studs op de enkel van Hendrickx plant. Diezelfde Hendrickx zet zich achter de bal maar trapt staalhard op de dwarsligger.

Tegen de gang van het spel in komt Westerlo toch op voorsprong. De eerste grote kans voor Westerlo is meteen raak. Een voorzet van Brüls vindt Cicek die de Lommel-doelman kansloos achterlaat.

Nog voor de rust komt Lommel op gelijke hoogte. Na een pass van Ugalde is Zaroury de meest attente speler en kan hij de bal binnenwerken.

Ook in de tweede helft voert Lommel het commando. Zaroury en Moreno missen echter het doelkader.

In de absolute slotfase krijgt Westerlo nog de grootste kans maar er wordt attent verdedigd bij Lommel.